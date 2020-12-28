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【新冠肺炎】新增18間食肆曾有確診者到訪　尖沙咀度小月及大埔超級城大家樂上榜

健康 09:33 2020/12/28

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熱門 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 全民造星III 使徒行者3 香港愛情故事 兒童健康 烹飪教煮 自助餐優惠

新增18間食肆曾有確診者到訪

本港第四波新冠肺炎疫情持續，昨日（27日）新增70宗確診個案，包括1宗屬輸入個案，本地個案佔69宗，當中23宗屬源頭不明。衞生防護中心昨晚更新確診者潛伏期行蹤表，再增18間食肆曾有確診人士到訪，遍佈港九新界。

根據衞生防護中心資料，新增的18間食肆名單如下（報告日期或曾有涉及個案最後到訪的日期／相關確診或疑似個案編號）：

港島

  • 中西區　無限極廣場　Oliver's Super Sandwiches（18/12/2020 　 #8291）

九龍

  • 油尖旺　海運大廈　度小月（13/12/2020　 #8118）
  • 油尖旺　豉油街68號　農米莊（17/12/2020　 #8195）
  • 油尖旺　寶勒巷26-36號　川婆婆（19/12/2020　 #8168）
  • 油尖旺　泰怡大廈　生力冰廳（19/12/2020　 #8195）
  • 油尖旺　奧海城2期　羅麥記（19/12/2020　 #8205）
  • 觀塘　九龍灣國際展貿中心EMAX　華星冰室（14/12/2020　 #8165）
  • 紅磡　紅磡廣場　稻香（20/12/2020　 #8205）
  • 黃大仙　黃大仙中心南館　喜記（22/12/2020　 #8494）
  • 黃大仙　黃大仙中心南館　銀咖哩（23/12/2020　 #8494）
  • 黃大仙　黃大仙下邨熟食亭　醉和里（24/12/2020　 #8494）
  • 深水埗　日輝大廈　富園豐海鮮酒家（22/12/2020　 #8561）

新界

  • 荃灣　寶成樓　拉麵台風（14/12/202　 #8288）
  • 荃灣　海之戀商場　星巴克咖啡（19/12/2020　 #8291）
  • 荃灣　海之戀商場　WM Café & Bar（19/12/2020　 #8291）
  • 元朗　寶城洋樓　永年士多（17/12/2020　 #8324）
  • 大埔　大埔超級城　大家樂（18/12/2020　 #8118）
  • 沙田　碩門商場　德聲酒家（19/12/2020　 #8112）

有關確診者居住的大廈，請前往【下一頁】

【同場加映】漂白水1:99不是用瓶蓋量度　善用餵藥針筒及飲品膠樽正確稀釋漂白水

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責任編輯：黃泳欣

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