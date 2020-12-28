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【使徒行者3】為釘姐《使徒行者4》現身留伏線　Laughing哥謝天華+Bingo姜皓文登場【有片】

娛樂 10:28 2020/12/28

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《使徒行者3》大結局留下3大伏線。

由林峯、苗僑偉、馬國明、袁偉豪、黃智雯、黃翠如、蔡思貝、張振朗、許紹雄、連詩雅等主演《使徒行者3》在（12月27日）大結局。

但《使徒行者3》播出以來毀譽參半，有觀眾認為《使徒行者3》有大批藝人客串，陣容夠龐大，可是也因為太星光熠熠，令支線太多導致主線不明，爆seed（林峯飾）淪為大配角。

於最後一集《使徒行者3》繼續有著名藝人客串登場，而且是分別參演過著名臥底劇集的謝天華、姜皓文現身，令觀眾感驚喜。另外，在第一集出場畫家（鄭愷飾）再出場，而且為第4輯留下一個重大伏線。

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謝天華角色神秘

在大結局最後大對決，爆seed（林峯飾）與大反派魏德禮（馬國明飾）槍戰。而謝天華演的神鎗手卻把魏德禮打死。

謝天華的出現，令人聯想到他曾演經典臥底角色Laughing哥。不過謝天當日離開TVB前最後一齣劇集是2013年《神鎗狙擊》，劇中他所演的李浩揚正就位神槍手。 

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《鐵探》Bingo登場

之後劇情有姜皓文登場，他演角色名叫秉高，這就是他在《鐵探》所演角色Bingo的中文名，是否表示《使徒行者》系列故事與《鐵探》是相通，組織成TVB Universe？

其實在之前，《十二傳說》的潘朵拉教授（林夏薇飾）在《金宵大廈》出現、《溏心風暴3》黃永正現身《解決師》，似乎TVB Universe逐步形成。

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釘姐在第4輯現身？

在最後，有「主角光環」的爆seed胸部中槍也不死，並往監獄見畫家，並為《使徒行者3》留下重大伏線。

最後，第一集出現過的畫家要求與爆seed見面，之後向爆seed展示一張畫了釘姐（佘詩曼飾）畫，聲稱知道釘姐下落，為第4輯留下重大伏線。

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同場加映：蔡思貝專訪

撰文 : TOPick柴犬出動

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