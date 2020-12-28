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【強制檢測】彩雲邨豐澤樓連續4個污水樣本對病毒呈陽性　出入人士要強制檢測

社會 10:21 2020/12/28

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黃錦星見記者，交代污水病毒檢測進展。（林宇翔攝）

本地疫情持續，香港大學跨學科團隊正進行研究，在彩雲邨明麗樓一帶大廈，檢測污水中是否帶有新冠病毒，以至交叉感染情況，今早（28日）公布初期研究進展。環境局局長黃錦星、港大醫學院院長梁卓偉、港大土木工程系教授張彤、渠務署助理署長白諫鳴，以及衞生防護中心高級醫生王智康出席記者會。

梁卓偉稱，彩雲邨豐澤樓連續4個不同的樣本，橫跨5天檢測，分別是12月23日、24日、26日、27日，對新冠病毒呈陽性反應。衞生防護中心下午將公布，出入豐澤樓人士需強制檢測。

梁卓偉稱，監測計劃的研究原意，是先於安老院舍等地方進行，假設於相關處所的污水驗出病毒，最高危的一群人士就可以接受病毒測試。

但來到第四波疫情，就把計劃的部分樣本數量，轉移去其他較緊急個案的屋苑或大廈，葵盛西邨、麗晶花園及乙明邨部分大廈，也曾做過污水檢測，但無連續找到陽性樣本，相信出現大型爆發的機會不大。

黃錦星稱，研究項目今年10月獲得食衞局基金資助，環保署給予支援，為期一年。

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責任編輯：吳卓峰

 

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