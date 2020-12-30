中移動香港行山節首辦綫上啟動禮 率先把5G技術融入行山運動 揭開健康、旅遊新里程

「中移動香港行山節」於2018年起由中國移動香港及中國香港旅行遠足聯會合辦，今年已舉辦至第三屆，並於上周日（20日）舉行了啟動禮，由於疫情，今屆啟動禮改於綫上舉行，並運用5G技術於中移香港的UTV及MyLink手機程式同步直播。啟動禮上，大會同時公布了為期3個月的「5G萬步有禮大賞」 詳情，鼓勵全港市民積極參與行山運動，持之以恆養成每日步行的習慣。

推廣本地行山 盼全民健康抗疫

「中移動香港行山節」秉承「為健康，一齊行」的宗旨，以增進市民的健康意識為長遠目標。活動籌委會聯席主席暨中國移動香港董事長李鋒博士在啟動禮上表示，新冠疫情大大改變市民的生活方式，如綫下活動愈來愈多走到綫上，旅遊需求亦從外遊轉向本地深度遊，故今屆行山節亦迎合這種轉變，加強綫上綫下結合，盼鼓勵市民養成行山好習慣，鍛鍊身體同時釋放壓力，以健康的身心應對疫情。李鋒博士更鼓勵大眾在安全及做足防疫措施的情況下繼續「為健康 一齊行」。

科技融入遠足 綠色旅遊打造「香港名片」

香港擁有多個郊野公園，行山徑更是世界聞名，當中不少鄰近市區，不但是本港獨特的天然優勢，更是重要的旅遊資源。李鋒博士致辭時亦提到，中移香港希望通過舉辦行山節，將本港24個郊野公園及行山徑打造成「香港名片」，並推廣到世界各地，吸引旅客於疫情後來港遠足，以振興香港旅遊業。

主禮嘉賓之一，香港旅遊發展局主席彭耀佳博士致辭時則指，雖然目前旅遊業受到疫情影響而停頓，但本港的旅遊推廣並未因此停止。他提到香港旅遊發展局近年積極推廣綠色旅遊，並推出了一系列以「香港郊野全接觸」為主題的360度虛擬實境影片，讓全球觀眾透過科技暢遊本港山水，感受香港的旅遊魅力，希望吸引旅客於疫情後來港，使本地旅遊業盡快復蘇。

彭博士又指出，李博士希望以行山節將本港郊野公園打造成「香港名片」的想法，與旅發局「香港郊野全接觸」的理念十分接近，兩者可望發揮協同效應，推廣香港大自然的魅力。

事實上除理念外，今屆「中移動香港行山節」以「5G伴我行」為主題，與「香港郊野全接觸」一樣運用了尖端科技。大會在啟動禮上公布將於今屆行山節舉辦的「5G萬步有禮大賞」活動詳情，這項活動將5G及混合實境 MR技術融入行山活動中，盼為市民帶來嶄新的行山體驗和樂趣。

「5G萬步有禮大賞」 行山贏最新5G手機

「5G萬步有禮大賞」將於2021年1月1正式開始，參加者只要於每月指定時間內完成兩大任務，即有機會贏取豐富獎品！

「5G萬步有禮大賞」詳情：

活動日期：2021年1月1日至3月31日

活動內容：

參加者需於每月指定時間內完成兩個「5G大賞」任務：

任務1：於每月活動期間內在指定行山路線上的「萬步點」完成打卡任務

任務2：於每月活動期間累積步行步數滿20萬步

每月最快完成兩個「5G大賞」任務的參加者，便有機會獲得最新iPhone12系列或Samsung 5G手機乙部、中移動香港行山節限量版首日封乙套及5,000 MyLink積分，登記成為MyLink會員更尊享10,000 MyLink積分。

大會更於啟動禮上率先發表第一條活動路綫，由山頂廣場的夏力道起步，以薄扶林的置富花園為終點，同時揭曉路綫中四個「萬步點」的位置，分別為太平山餐廳、西高山茶園、港島徑二段鳥瞰薄扶林水塘全景的郊遊地點，以及置富花園富俊苑出口。

如欲了解更多行山節相關的活動資訊及「5G萬步有禮大賞」詳情，可瀏覽行山節的官方網頁www.wewalk.hk或Facebook專頁「中移動香港行山節」，又或下載MyLink手機程式內的活動專頁。

▲ 活動籌委會聯席主席暨中國移動香港董事長李鋒博士致歡迎辭。

▲ 主禮嘉賓之一，香港旅遊發展局主席彭耀佳博士GBS, JP致辭。

（資料由客戶提供）