【樂極生悲】「聖誕老人」成超級傳播者　訪護老院後染疫傳染157人18長者不治

▲ 「聖誕老人」成超級傳播者，訪護老院後染疫傳染157人18長者不治。

樂極生悲！新冠肺炎疫情肆虐全球，老人院成重點防疫點之一，惟比利時一名男子近日扮「聖誕老人」訪當地一間護老院，豈料他之後確診感染新冠肺炎，更成為超級傳播者，導致該護老院大批長者及職員中招，至今已累計157人確診、18名長者不治。

綜合外媒報道，根據比利時傳統，每年12月6日是「聖尼古拉斯日」（即聖誕老人原型之一）），身穿白色長袍、披上紅色長斗篷的聖尼古拉斯，會在12月5日晚上潛入民居留下禮物，民眾翌日早晨就可收到。

比利時莫爾（Mol）一所護老院12月中舉行探訪活動，請人扮成聖誕老人及助手「黑彼得」（Black Pete），與150名長者提早慶祝聖誕。該護老院一名院友的兒子扮成聖誕老人探訪護老院，他當時有戴口罩，沒有不適，但該項活動過後證實確診感染新冠肺炎。

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隨後衛生部門為護老院長者及職員進行檢測，發現多名長者及職員染疫，2周後染疫人數增至157人，其中121人為院友、36人為工作人員，並有18名長者不治。

莫爾市長形容，「對護老院來說這是非常糟糕的一天」，雖然仍需調查才能確定究竟是否該男子播毒，但斥護老院為「完全不負責任的組織」，因從當日活動照片可見，並非所有長者都戴上口罩，而且聖誕老人和助手「黑彼得」都沒有與長者保持兩米距離。

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責任編輯：羅嘉欣

