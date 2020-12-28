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【P牌撞車】P牌仔入錯後波撞法拉利瑪莎拉蒂　車主鍾培生現身還原事發經過

休閒消費 10:19 2020/12/28

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P牌仔入錯後波撞法拉利瑪莎拉蒂，車主鍾培生現身還原事發經過。

日前Boxing Day 一段車Cam影片熱爆網絡，一名P牌仔入錯後波加速撞向停泊後方的一部紅色法拉利跑車和一部藍色瑪莎拉蒂房車，影片引起熱議。及後有「香港電競之父」之稱的HKESPORTS創辦人兼仁濟醫院總理鍾培生拍片上載YouTube，指自己是涉事法拉利車主，並講述意外發生一刻經過，並揭露肇事「P牌仔」的反應。

事源26日早上11時許，灣仔愛群道伊利沙伯體育館對出停泊了一架棕色福士私家車，車尾玻璃位置掛上P牌識別。當時一名交通督導員從行人路行近，司機即時開車，在倒車期間突然加速向後狂撞，停泊在後面的色法拉利跑車和藍色瑪莎拉蒂房車。而事發經過亦被瑪莎拉蒂的車cam拍下，一段長約20秒的影片當日起在網上瘋傳。意外後，法拉利車頭冚撞至變形，零件散落一地。

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不少網民都熱議，笑言「P牌仔」隨時要負上高昂的賠償費用，笑言「避過$320，不過宜家$3萬2都落唔到樓」，更指為了慳少少停車場費得不償失。

及至27日晚上10時許，有「香港電競之父」之稱的HKESPORTS創辦人兼仁濟醫院總理鍾培生拍片上載YouTube，指自己是意外中法拉利的車主，更講述整件事的始末：

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鍾培生形容「P牌仔」是「20出頭」，亦非福士的車主，而是借朋友車，撞車後已即時道歉，而在旁邊的母親說了一句話令鍾培生哭笑不得：

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鍾培生又透露車輛維修費，而借車予「Ｐ牌仔」的福士車主亦不幸要承擔賠償。

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他形容有關賠償金額是讓福士車主「買個教訓」，亦勸告福士車主以後不要再開車。

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責任編輯：王明芳

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