【強制檢測】彩雲邨豐澤樓4個污水樣本帶病毒　梁卓偉料有患者如廁時排出病毒

▲ 衞生防護中心下午將公布，出入豐澤樓人士需強制檢測。

本地疫情持續，港大團隊研究在彩雲邨明麗樓、啟輝樓及豐澤樓一帶大廈，檢測污水中是否帶有新冠病毒，以至交叉感染情況，今早（28日）公布初期研究進展。環境局局長黃錦星、港大醫學院院長梁卓偉、港大土木工程系教授張彤、渠務署助理署長白諫鳴，以及衞生防護中心高級醫生王智康出席記者會。

梁卓偉稱，彩雲邨豐澤樓連續4個不同的污水樣本，橫跨5天檢測，分別是12月23日、24日、26日、27日，兩個基因排序對新冠病毒呈陽性反應。他稱彩雲邨明麗樓錄15宗確診個案，但豐澤樓則未錄確診；然而今次污水檢測結果顯示，對政府發出強制檢測令，有其科學理據，可保障居民健康。衞生防護中心下午將公布，出入豐澤樓人士需強制檢測。

▲ 梁卓偉（左）稱，研究團隊在彩雲邨豐澤樓的污水檢測中，連續4個樣本對病毒呈陽性反應。（林宇翔攝）

渠務署助理署長白諫鳴稱，污水中驗出病毒已成清楚事實。對於帶病毒污水會否經渠管「播毒」，污水或以氣霧形態，透過無儲水的U型聚水器，以至滲漏的污水渠管，溜進屋內。當屋內住客無穿戴合適個人防護裝備，就有可能性播毒。

梁卓偉稱，污水樣本發現的病毒數量，不能跟人體病毒量互相作比較。他解釋，污水在採辦一刻，基於有無人正在如廁或排污，於是團隊要連續數天採樣，找出趨勢，才可斷定情況。不過他相信，今次豐澤樓的研究結果，並非「假陽性」訊號，相信是有人在如廁時，正在排出病毒，實施強制檢測可「防患未然」，但不代表一定可於檢測找出確診者。

他又稱監測計劃的研究原意，是先於安老院舍等地方進行，假設於相關處所的污水驗出病毒，最高危的一群人士就可以接受病毒測試。

但來到第四波疫情，就把計劃的部分樣本數量，轉移去其他較緊急個案的屋苑或大廈，葵盛西邨、麗晶花園及乙明邨部分大廈，也曾做過污水檢測，但無連續找到陽性樣本，相信再出現大型群組爆發的機會不大。

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記者：陳子謙