【流感疫苗】36歲新手媽打流感針器官衰竭　丈夫忍痛停藥：不想她繼續痛苦

▲ 台灣再發生接種流感疫苗後死亡個案。

台灣再發生接種流感疫苗後死亡個案，一名36歲新手媽媽在9月誕下孩子後，10月初到醫院打流感疫苗，10天後卻開始高燒不退，全身痠軟無力，疑為患上「成人史迪爾氏病」，使用各種抗生素無效，最終不敵病魔離世，遺下丈夫和初生的孩子。

據《ETtoday新聞雲》報道，林先生的妻子在9月誕下孩子，10月初時聽從臺北市立聯合醫院仁愛院區醫生建議，接種了「東洋流感疫苗」，不料10天後妻子卻出現發燒情況，看過醫生、服藥後情況反而加劇，甚至開始全身肌肉痠軟無力。

11月初時，林妻返回臺北市立聯合醫院仁愛院區看急症，醫生初步檢查發現，其體內白血球過高，做了所有檢查，使用過各種抗生素，仍找不到發炎原因，經過兩周治療後，醫生建議轉往研究醫院觀察。

疑接種疫苗後患免疫病

林妻在11月18日轉院，接受進一步檢查，不料在23日凌晨，林妻就因血氧量太低、肺部嚴重積水，插喉後轉往深切治療病房，傍晚再度因心肺功能無法正常運轉，緊急裝上葉克膜，過程中心跳一度停止，經12分鐘搶救後，雖然撿回一命，但體內所有器官都嚴重受損。

當晚，林先生看著電視報道有關韓國打流疫苗的不良反應，與妻子的一模一樣，請教身邊的醫生朋友後，懷疑妻子因接種疫苗引發「成人史迪爾氏病」（Adult Onset Still's Disease），這是一種原因不明的發炎性免疫疾病，以發燒、皮疹及關節疼痛為主要表現。

林先生翌日即時與主診醫生提出，使用免疫球蛋白治療。用藥後，妻子的病情有所好轉，醫生一度認為若能心臟移植，林妻的康復機會大。然而，經過再三評估及檢查後，發現林妻腦部積水嚴重，即使做了心臟移植，清醒後也可能變成植物人。林先生又指，太太各個器官的衰竭嚴重，用藥量也達至極限，身體已不堪負荷。

在深切治療病房時，身體已經水腫增加30公斤。

丈夫忍痛停藥

直至11月30日，林妻的狀況急轉直下，林先生與家人商量後，決定不要讓太太繼續痛苦，於是向醫生提出不要再加藥，讓太太安詳離去，而林妻最終在12月3日血壓下降，心跳亦停止。

提供流感疫苗的「台灣東洋」表示，目前不宜對個案的不良反應作出評論，有待送專家審定評估，才能釐清是否與疫苗接種有直接相關。台灣東洋所代理進口的「輔流威適新型細胞型」四價流感疫苗，除了經嚴謹的品質檢驗外，也通過衛生福利部食品藥物管理署的檢驗，品質安全無虞。台灣東洋仍會持續留意各種事件，密切做好安全品質把關工作。

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責任編輯：王明芳