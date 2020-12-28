【全民造星III】折骨冠軍Ben人氣升被起底　傳出身富貴從商母親跟萬梓良是世交

▲ Ben憑折骨舞在《全民造星III》稱王。

《全民造星III》憑折骨舞稱王的冠軍趙祥誠（Ben），因比賽人氣急升，上周六Ben在台上發表得獎感言時，感激單親媽媽一人湊大5兄弟姊妹，非常感人，當外間以為Ben出身基層，有報導指據知趙祥誠（Ben）原來家底豐厚，從商的媽媽更與萬梓良是好朋友。

▲ Ben是《全民造星III》冠軍。（IG圖片）

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被爆家境富裕

Ben在得悉賽果時爆喊，事後主持人Edan詢問Ben哭的原因時表示：「我以為冠軍不是我。」，其後Ben發表更多得獎宣言：「想多謝媽咪，她一個人養大我們五個兄弟姊妹，多謝謝姐姐妹妹由我面試開始已經陪著我。」

▲ Ben（中）跟Ansonbean（左）、陳葦璇（右）上周六成為《造星III》三甲。

在比賽後人急升的Ben就被起底，有指Ben媽媽來頭不少，從商的她更與萬梓良以「兄妹」相稱。而Ben媽媽也任孩子自由發展，令家住獨立屋兼出入有司機接送的Ben可以鑽研折骨舞。

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不過怕醜仔Ben亦相當低調，甚至開班教跳舞賺錢，自食其力。

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姐姐曾參選港姐

在《全民造星III》曾陪伴Ben面試的姐姐趙綺婷（Elaine），於香港大學文學院藝術史系畢業後成全職畫家，有「香港城市畫家」之稱，更獲香港駐紐約經濟貿易青睞作藝術交流。

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Elaine更開設個人Youtube頻道，分享自己的畫畫經驗和心得。Elaine去年曾參選港姐，可惜無緣晉級到第二輪面試。而文藝節目《藝文誌》曾採訪Elaine寫生和水彩心得。

同場加映：《全民造星III》10強決賽前專訪

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