【親子講座】家福會網上免費家長講座　教搜尋益智網站助兒童疫下學習

▲ 該會希望小朋友在家中也能在網上健康、愉快、安全地學習。(本報資料圖)

因疫情關係，家長與小朋友都需要留在家中。不少孩子都會上網打發時間，但父母都很煩惱，到底有甚麼益智的網上內容適合孩子瀏覽？香港家庭福利會(家福會)精選了不少網上資源，包括網上學習類，運動休閑類等，讓小朋友在家中也能在網上健康、愉快、安全地學習，另外，該會社工也會分享管教孩子上網的心得。

家福會於明天12月29日(星期二)下午3:30至4:30舉行家福會健康上網支援連線facebook專頁的網上直播，由該會社工蘇芷晴姑娘及蔡潤鏵姑娘，介紹時下學生的流行文化以及背後的需要，同時向家長推介四大類型網上資源，包括：學習類、日常生活類、休閒類、紓壓類，每項類別會分別推介3至5項益智網站，例如親子煮食YouTube頻道、英文電子圖書及網上學習資源等。兩位社工同時會分享如何與子女溝通進行家庭活動的方法，管教孩子上網的心得，包括如何分配學習時間和資訊素養。

▲ 網上直播於明天(星期二)下午3:30至4:30舉行。(機構圖)

▲ 社工們將向家長推介英文電子圖書及網上學習資源。(機構提供)

對象：小學生之家長

日期：29/12/2020

形式：Facebook Live

時間：3:30－4:30

參加方法：按以下連結Facebook Link

記者：胡麗珊