【搵陣】蘇民峰一招教平息林母裕美不和　林作半山逾6千萬豪宅曝光

▲ 林作請教蘇民峰擺風水陣。

話題人物林作和女友裕美的戀情常成焦點，而林母跟裕美不和人所共知，令林作跟母親為此起分歧。早前林作應香港開電視節目《搵陣》邀請，請來蘇民峰師傅走訪家宅，盼蘇師指指點迷津，化解母子關係，節目亦把林作位於港島半山的豪宅曝光。

由堪輿學家蘇民峰師傅及黃芳雯主持的《搵陣》，昨晚（12月27日）播出一集，到訪林作位於半山麥當勞道的嘉年大廈的大屋，替這位話題人物睇家居風水。

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▲ 林作母子早前邀蘇民峰睇家居風水。（圖片：香港開電視）

林作單位逾4000呎

林作居所為複式單位，每間面積超過2000呎，兩個單位相連便約4000呎。據知此複式單位由林母斥6300萬買入，而林母在同幢大廈亦持有另一單位，即林家同一大廈共擁3個物業。

林作在節目中，坦承有三大煩惱，包括姻緣、母子關係及是非，於是蘇民峰便為林作逐一以風水陣化解。

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林作亦在節目剖白跟母親關係，他指現時母子間更似生意關係，日常似傾公事為主，亦因為母親公開對女友裕美的不滿，令母子更有芥蒂。

蘇民峰則建議，可在客廳中央位置放一幅美女相，可以增加和合運，主持人還稱若可把林母和裕美都叫來在客廳拍照，自然可令母子關係更融洽。

林作桃花位喺邊度？睇圖：

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另外，林作有感自己為「是非格」，但他感是非有助自己事業，反而問蘇民峰怎樣可以增加是非，令蘇師傅坦言看風水多年，首次有人要添是非而不是減除。

最後師傳建議：「可放置一盤水於東南位，水生木，催旺桃花。」

再看嘉年大廈類似單位資料圖片：

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節目中蘇師傳指林作家中桃花位位於洗手間位置，林作直言母親與女友關係處於冰點。而林母則希望「沖走桃花」，更向師傳討教：「師傳幫忙擺個桃花陣，幫我搵返個『好新抱』！」為求母子關係融洽，林母表示尊重兒子，盡量避談其感情事。