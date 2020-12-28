【KO經痛】德國暖敷生理貼採用電刺激及暖敷　不靠止痛藥可緩解抑制疼痛【附價錢詳情】

▲ 德國博雅Beurer推出TENS暖敷生理貼。（圖片由德國博雅Beurer提供）

月經來潮時，有機會令身體不適，影響情緒。大家除了服用止痛藥，亦會用暖包紓緩經痛。德國博雅Beurer推出TENS暖敷生理貼，既可暖敷又有TENS功能的止痛儀，是女士紓緩經痛的恩物。

▲ TENS暖敷生理貼剛於2020年榮獲Reddot紅點設計大獎。（圖片由德國博雅Beurer提供）

可舒緩一般生理痛

TENS暖敷生理貼剛於2020年榮獲Reddot紅點設計大獎，專為紓緩生理痛而設，只需貼在患處便可瞬間減輕經痛感。德國博雅Beurer TENS暖敷生理貼透過二合一電刺激 (TENS)及43°C暖敷舒緩子宮疼痛，消除女生對服用止痛藥的依賴。

TENS是一種非藥物而有效舒緩不同類型疼痛的方法，並經臨床測試和認可，可以通過抑制疼痛感覺向大腦的傳遞，和令腦部增加生產安多芬來達致緩解或抑制疼痛的效果。

人體工學設計

德國博雅Beurer TENS暖敷生理貼設計柔軟而富彈性材質，配合人體工學設計，可緊貼身體曲線貼在下腹，預設43°C熱力及15段電刺激等級，可因應個人需要及舒適度作調教，發熱及電刺激功能可獨立使用。

操作方便

德國博雅Beurer TENS暖敷生理貼具有智能LED顯示設定功能，顯示電量狀態。隨附充電線，只要每次充滿電，即可供6次使用，不論是在家，還是外出必要時都可以使用。每次建議使用20分鐘，使用20分鐘後會自動關閉，合乎安全標準。產品亦配有2個可更換的凝膠墊可作替換。

售價：$990

銷售點：祟光百貨(銅鑼灣店)、永安百貨(尖沙咀、上環店)、J SELECT、HKTV mall

同場加映：中醫師教你KO經痛，即睇【下一頁】

【TOPick 6 周年】壓軸大獎送6部iPhone12（128GB）：bit.ly/36yXkmI

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯：王芷瑩