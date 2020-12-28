【新冠肺炎】消息：新增逾60宗確診個案　涉不明源頭感染

▲ 消息指今日（28日）新增逾60宗確診個案，涉不明源頭感染。

本港第四波疫情未止，消息指今日（28日）新增逾60宗確診個案，涉不明源頭感染。

本港昨日（27日）新增70宗確診個案，包括1宗屬輸入個案，本地個案佔69宗，當中23宗屬源頭不明。詳情即看：【下一頁】

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，聯合醫院懷安科及內科病房群組昨日再多6人確診，亦有5名工作人員和1名病人初步確診，即至今有12名病人及7名工作人員共19人染疫。張竹君指，當局將發出強制檢測令，要求無論是工作人員、探訪人士或病人曾在本月15至27日到過或逗留懷安科2D病房或深切治療部，都要接受強制檢測。詳情即看：【下一頁】

衞生防護中心傳染病處主任張竹君昨日表示，明華大廈A座至今有9人確診，當中有家庭群組個案，共涉及5個單位，當中3個單位於同一層，餘下2個單位則分別於兩個不同層數，包括1個單位涉與爆疫樓層三個單位其中一個的樓上、樓下。被問及會否涉喉管污染，張竹君認為環境污染或住戶不自覺傳播感染就一定有，惟亦不能排除喉管或抽氣扇傳播病毒，暫時進行檢測亦未見新確診情況，未見有大型傳播，呼籲市民留意自己情況，包括單位內喉管及U型管、抽氣扇等，外出亦需戴上口罩及注重個人及手部衞生。詳情即看：【下一頁】

TOPick診症室每集由專家解構不同的疾病，即看最新一集：

不斷更新新冠疫苗種類、接種及比較 科興+復星/BioNTech+阿斯利康，即看：【下一頁】

【TOPick 6 周年】壓軸大獎送6部iPhone12(128GB)：https://bit.ly/36yXkmI

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：曾卓鋒