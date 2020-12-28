  • 23°C
香港時間 : 20201228日 (週一) 12:22
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 全民造星III 使徒行者3 香港愛情故事 兒童健康 烹飪教煮 自助餐優惠
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【台灣除夕】台北101跨年倒數show迎接2021年　360度輪狀煙花全方面震撼發放

休閒消費 11:43 2020/12/28

分享：

熱門 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 全民造星III 使徒行者3 香港愛情故事 兒童健康 烹飪教煮 自助餐優惠

台北101每年除夕的煙花倒數，也是全台灣的大事。（相片來源︰中央社）

今年全球被疫情拖累，日子也過得不容易，但2020年也快完結，去舊迎新，在台灣的台北101也依舊有跨年煙火倒數，讓人盼望明年將有新氣象。

今年台北101除夕倒數將以「讓愛擁抱世界，讓希望點亮未來」為主題設計，透過燈光、音樂、點燈與煙火的整合串聯、360度全景視角整體規畫。今年更特別以四面立體方式呈現，不管從哪個角度觀賞台北101，都能看到一樣盛放的璀璨煙火。今年台北101以時長300秒、共16,000發的煙火點亮夜空，讓台灣人期待。

今年台北101的除夕煙花，將會360度全方位發放，保證成為焦點。（相片來源︰台北101）

煙火部分方面分為幾個章節，首章為向防疫英雄致敬，第二章為攜手世界向前行，第三章是祈福關懷，終章是精彩台灣無限可能。其實自聖誕起至12月31日的跨年當晚，台北101大樓塔身燈光將轉變為代表「愛」的浪漫粉紅色，並且自晚間6點起，每小時推出跨年期間限定版的整點燈光秀，光影薈萃。另外，歌手樂團的陣容還有田馥甄、宋念宇、伍佰、蕭敬騰等藝人，實行將氣氛炒熱。

台北101今年全新推出「360度立體特效輪狀煙火」，是全世界第一個在高樓架設的煙火設施，屆時會在台北101的50樓及82樓架設共16組輪狀煙火，創造四面立體煙火噴射的震撼效果，場面更壯觀，驚喜連連。

記者︰馮柏偉
 

相關文章

【我要去旅行】全新「台鐵鳴日號」環島觀光列車 型格設計融合台灣地景明年1月啟程
10:39 2020/10/19
【我要去旅行】全新「台鐵鳴日號」環島觀光列車 型格設計融合台灣地景明年1月啟程
【藏家熱搶】台灣推四款特色透明悠遊卡　鐵窗花及馬賽克磁磚盡顯寶島傳統文化
10:49 2020/12/21
【藏家熱搶】台灣推四款特色透明悠遊卡　鐵窗花及馬賽克磁磚盡顯寶島傳統文化
【我要去旅行】Donki驚安殿堂即將登陸台灣　樓高3層選址台北西門町
12:15 2020/09/07
【我要去旅行】Donki驚安殿堂即將登陸台灣　樓高3層選址台北西門町
旅遊設施 旅遊資訊 節慶 台北101 台北 台灣

最高瀏覽

【衝上雲霄】34歲冠軍麥大力曾棄醫任機師 棄高薪厚職入娛圈重新起步【多圖】
12:39 2020/12/27
【衝上雲霄】34歲冠軍麥大力曾棄醫任機師 棄高薪厚職入娛圈重新起步【多圖】
【媽媽辛酸】2孩媽媽返娘家丟低子女瞬間消失　揭躲入衣櫃睡覺尋求片刻安寧
18:15 2020/12/25
【媽媽辛酸】2孩媽媽返娘家丟低子女瞬間消失　揭躲入衣櫃睡覺尋求片刻安寧
【星二代】李連杰細女抑鬱症病情好轉 17歲Jada聖誕自拍美國豪宅曝光【多圖】
10:48 2020/12/27
【星二代】李連杰細女抑鬱症病情好轉 17歲Jada聖誕自拍美國豪宅曝光【多圖】