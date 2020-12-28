【台灣除夕】台北101跨年倒數show迎接2021年　360度輪狀煙花全方面震撼發放

▲ 台北101每年除夕的煙花倒數，也是全台灣的大事。（相片來源︰中央社）

今年全球被疫情拖累，日子也過得不容易，但2020年也快完結，去舊迎新，在台灣的台北101也依舊有跨年煙火倒數，讓人盼望明年將有新氣象。

今年台北101除夕倒數將以「讓愛擁抱世界，讓希望點亮未來」為主題設計，透過燈光、音樂、點燈與煙火的整合串聯、360度全景視角整體規畫。今年更特別以四面立體方式呈現，不管從哪個角度觀賞台北101，都能看到一樣盛放的璀璨煙火。今年台北101以時長300秒、共16,000發的煙火點亮夜空，讓台灣人期待。

▲ 今年台北101的除夕煙花，將會360度全方位發放，保證成為焦點。（相片來源︰台北101）

煙火部分方面分為幾個章節，首章為向防疫英雄致敬，第二章為攜手世界向前行，第三章是祈福關懷，終章是精彩台灣無限可能。其實自聖誕起至12月31日的跨年當晚，台北101大樓塔身燈光將轉變為代表「愛」的浪漫粉紅色，並且自晚間6點起，每小時推出跨年期間限定版的整點燈光秀，光影薈萃。另外，歌手樂團的陣容還有田馥甄、宋念宇、伍佰、蕭敬騰等藝人，實行將氣氛炒熱。

台北101今年全新推出「360度立體特效輪狀煙火」，是全世界第一個在高樓架設的煙火設施，屆時會在台北101的50樓及82樓架設共16組輪狀煙火，創造四面立體煙火噴射的震撼效果，場面更壯觀，驚喜連連。

記者︰馮柏偉

