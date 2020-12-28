【非凡三俠劇透】第2集劇情預告　寶兒用計殺死Jackson救出小孩

▲ 《非凡三俠》

由張智霖、周秀娜、黃宗澤、陳豪、王浩信主演的《非凡三俠》，第一集講到寶兒遇上陳燦蘇芮，三個素未謀面的平凡人，決定參予救出被綁架的女孩。

第2集（29/12）

陳燦反對蘇芮的提議，因怕本敵不過國際罪犯，然而最終良心戰勝了恐懼，答應一同前往救人…

三人把貨倉內的重型道具槍械包括榴彈發射筒盡數取出，換上特殊部隊的制服。平庸的導遊、三流小說作家和不入流的特技人，被逼與Jackson的犯罪集團決一死戰。

寶兒從影視世界學回來的「智慧」，加上蘇芮紙上談兵的計謀，還有陳燦中看不中用的身手，竟奇蹟在一次次與Jackson交𨦟中佔了上風。

最後功虧一簣，在救走小孩們的過程中遺留了其中一名，Jackson以此為脅，三人只好屈服，落入Jackson手上。

三人被綁著困在貨艙，彼此說出心底話，在死前遇到了知心人，頓時有死而無憾的感覺。

Jackson貪圖寶兒美色，寶兒利用苦肉計，反客為主，把Jackson殺死。

三人最後把眾小孩救出，警員趕到之前離開。三人決定永遠不再提起此事，也不再相見，儘快返回原來崗位繼續平庸…

《非凡三俠》第1集劇情 上一頁

