【移民體驗】芬蘭推90天移民試住計劃安排住屋學校　完成後可申永居權吸5,300人申請

▲ 芬蘭推出90天移民試住計劃，完成後可申請永久居留權。

連續3年穩守聯合國「全球最幸福國家」的北歐國度芬蘭，早前推出90天移民計劃，吸納有意到當地生活的科技專才及其家庭體驗在芬蘭居住，完成計劃後可申請永久居留，結果1個月內吸引超過5,300人申請。

據英國《衛報》報道，這個名為「90天芬蘭人計劃」（90-Day Finn scheme）由首都赫爾辛基商務促進局（Helsinki Business Hub，HBH）舉辦，以吸納全球科技專才，加強其發展蓬勃的科技行業。

▲ 芬蘭首都赫爾辛基。（iStock圖片）

安排住屋學校及遙距辦公

當局會為成功申請者提供全面支援，包括辦理所需要的官方文件、安排住屋、為他們孩子的安排學校或托兒、遙距辦公，並介紹首都赫爾辛基和周邊地區的科技中心和網絡中心，最重要是完成計劃後，協助辦理永久居留權。

這個創新計劃最近一次申請的日期為11月4日至12月10日，共接獲超過5,300個申請，當局會揀選最多15人參加計劃。赫爾辛基商務促進局市場傳訊主任Johanna Huurre表示，申請者當中有3成來自美國及加拿大，其餘分佈世界各地，包括逾50個來自英國及1個來自太平洋島國瓦努阿圖。

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Johanna Huurre續稱，大部分申請者都有家庭，約800人為企業家，期望在芬蘭開辦初創企業，另約60人為投資者，其餘想在當地搵工。

我們（芬蘭）不是移民首選，但他們一旦決定來芬蘭，都願意長住。

諾基亞全球知名 科技業明年創5萬職位

芬蘭一直致力發展科技業，當中諾基亞（Nokia）是全球首屈一指，並將SMS，5G和Linux推向全球，當地初創數碼企業共帶來60億歐元（約568億港元）的投資，是全球平均最多。商務部更預計，2021年科技業將會產生5萬個相關新職位，故需要吸納人才。

▲ 芬蘭連續3年穩守聯合國「全球最幸福國家」。（新華社）

居芬蘭港媽︰學校少功課無壓力

是次計劃吸引很多家長申請，因成功獲選可一站式獲安排優質教育。芬蘭教育世界聞名，強調孩子愉快學習、不催谷，並培養孩子自主學習能力。

移居芬蘭14年、育有2女的港媽Mary曾接受TOPick訪問時表示，芬蘭教育福利優越，學費、書簿費、膳食費全免，不強制孩子入讀幼稚園，6歲才讀學前班（pre-school），7歲上小學。芬蘭的小學以重點劃分，例如有學校分別著重音樂、體育、資訊科技或語文，當中有學校以芬蘭語及英語或瑞典語為主要教學語言。

Mary居於芬蘭北部小鎮奧盧（Oulu），兩名女兒於當地一間推行國際文憑（IB）課程的國際學校就讀，在芬蘭政府資助下，讀IB國際學校學費是全免。而低班不設成績表只有評估，高班則不定期即場進行「考試」，令讀書壓力大減。

芬蘭學校出名功課量少，現年10歲的大女一周只約有2、3份功課，每次只需10分鐘內做完，對小朋友幾乎零壓力。

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責任編輯︰林綺玲