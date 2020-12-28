【新手爸媽】老爺叫6個月大BB戒片　媽媽無奈：小孩膀胱還沒發育好

▲ 一名台灣媽媽日前在網上發文，指老爺叫她幫6個月大的小孩戒片，令她感到無奈。

戒尿片是BB成長中必經的過程，一名台灣媽媽日前在Facebook群組「快樂寶寶～教養、育兒媽媽經」中發文，指老爺叫她幫6個月大的小孩戒片，令她感到無奈。

老爺指6個月大BB可戒片

該名媽媽指，自己嘗試跟老爺溝通，說小孩6個月大時膀胱還沒發育好，可是他聽不進去。老爺更說自己有上育嬰班，指老師說6個月便可以戒片，台媽聽後表示「受不了，心累」。

帖子引來網民熱議，不少人認同媽媽的說法，指「6個月大BB走都不會走，要怎樣去廁所？」、「太早只會讓寶寶對大便有心理壓力！」、「別為難小孩了！」、「你老爺如果肯擦地板、洗床單等等……就讓寶寶戒尿布！」。

衞生署：一般歲半至兩歲戒片

根據香港衞生署網頁，大小便控制是孩子一個自然的生理發展階段，需要時間學習，並不是愈早開始訓練愈好。一般來說，在小朋友歲半至兩歲期間，父母若觀察到以下特定的跡象，就可以開始訓練他戒尿片：

白天可保持尿片乾爽最少兩小時，或在午睡中沒有尿濕。

大便的時間變得有規律

能夠服從簡單的指示和能用表情、動作或說話向家長表示有尿意或便急，例如紅着臉或者說「尿尿」。

對上廁所或坐便盆感興趣

因為尿片弄濕了或弄髒了而感不安

訓練孩子去廁所

訓練小朋友去廁所要保持耐性，可做以下預備工夫：

平日讓小朋友每天吸取充足的水分和纖維質，令排泄暢通。

將一個平穩、小朋友又喜歡的便盤放在固定及方便的地方，先讓他嘗試坐在便盤上，讓他習慣一下。

與他玩公仔去廁所的遊戲，講些關於去廁所的故事；又可以讓小朋友跟隨家人一起上廁所，給予機會他模仿。

訓練的時候讓小朋友穿著鬆身和較容易脫下的褲子，方便他拉低褲子如廁。

父母可多加鼓勵，增加小朋友坐上便盤的意欲，例如即時給予一些小獎勵。如果小朋友不願意上廁所，就不要強逼。一般來說，小朋友需要三至四個星期的訓練，才可以完全控制大小便。

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責任編輯：王明芳