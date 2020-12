【凍齡女神】黎姿聖誕節開派對　神秘契仔曝光家庭背景強勁

▲ 原來黎姿一家與盧永仁一家關係密切。

黎姿(現名馬黎珈而)早已息影專心經營美容生意,不過仍不時透過社交平台分享生活點滴,保持與粉絲聯繫。日前,黎姿在IG分享煲聖誕紅酒及教3個女掛聖誕襪的短片。

她其實在前日的Boxing Day(12月26日)還舉辦聖誕午宴派對,當日還有TVB獨立非執行董事盧永仁一家三口赴宴。

事後盧永仁還在社交平台分享當日派對照片:「Spending a wonderful Boxing Day afternoon with Nic’s godparents and their daughters (my goddaughters)... 感恩!」

原來兩家十分密切,盧永仁的兒子Nicholas是黎姿的契仔,同時黎姿的3名女兒是盧永仁的契女。

盧永仁的兒子Nicholas已18歲,至於黎姿現年雖然已49歲,不過不愧是有名凍齡女神,由外表看,二人似姊弟多於似契媽契仔。

