  • 24°C
香港時間 : 20201228日 (週一) 13:40
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 全民造星III 使徒行者3 香港愛情故事 兒童健康 烹飪教煮 自助餐優惠
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【凍齡女神】黎姿聖誕節開派對　神秘契仔曝光家庭背景強勁

娛樂 13:05 2020/12/28

分享：

熱門 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 全民造星III 使徒行者3 香港愛情故事 兒童健康 烹飪教煮 自助餐優惠

原來黎姿一家與盧永仁一家關係密切。

黎姿（現名馬黎珈而）早已息影專心經營美容生意，不過仍不時透過社交平台分享生活點滴，保持與粉絲聯繫。日前，黎姿在IG分享煲聖誕紅酒及教3個女掛聖誕襪的短片。

她其實在前日的Boxing Day（12月26日）還舉辦聖誕午宴派對，當日還有TVB獨立非執行董事盧永仁一家三口赴宴。

事後盧永仁還在社交平台分享當日派對照片：「Spending a wonderful Boxing Day afternoon with Nic’s godparents and their daughters (my goddaughters)... 感恩！」

【姊妹情深】黎姿為佘詩曼新劇《燕雲台》宣傳　玉瑩爾淳互動引網民緬懷《金枝慾孽》

    點擊圖片放大
    +6
    +5

原來兩家十分密切，盧永仁的兒子Nicholas是黎姿的契仔，同時黎姿的3名女兒是盧永仁的契女。

盧永仁的兒子Nicholas已18歲，至於黎姿現年雖然已49歲，不過不愧是有名凍齡女神，由外表看，二人似姊弟多於似契媽契仔。

同場加映：郭富城專訪

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【明星扮靚】黎姿公開簡易保養嫩肌秘技　凍齡女神教敷面膜切忌一事
12:03 2020/07/15
【明星扮靚】黎姿公開簡易保養嫩肌秘技　凍齡女神教敷面膜切忌一事
【明星扮靚】49歲黎姿介紹不用捱餓修身餐單　飲食靠一個小秘訣成功減肥【內附餐單】
10:37 2020/10/16
【明星扮靚】49歲黎姿介紹不用捱餓修身餐單　飲食靠一個小秘訣成功減肥【內附餐單】
【最強靚媽】黎姿見女兒日漸成長心情矛盾　GiGi：媽媽隨時Stand By在孩子背後
11:54 2020/07/31
【最強靚媽】黎姿見女兒日漸成長心情矛盾　GiGi：媽媽隨時Stand By在孩子背後
黎姿 娛樂人物職業 演員 家庭關係 家庭教育 電視劇 盧永仁 TVB 聖誕節

最高瀏覽

【衝上雲霄】34歲冠軍麥大力曾棄醫任機師 棄高薪厚職入娛圈重新起步【多圖】
12:39 2020/12/27
【衝上雲霄】34歲冠軍麥大力曾棄醫任機師 棄高薪厚職入娛圈重新起步【多圖】
【媽媽辛酸】2孩媽媽返娘家丟低子女瞬間消失　揭躲入衣櫃睡覺尋求片刻安寧
18:15 2020/12/25
【媽媽辛酸】2孩媽媽返娘家丟低子女瞬間消失　揭躲入衣櫃睡覺尋求片刻安寧
【星二代】李連杰細女抑鬱症病情好轉 17歲Jada聖誕自拍美國豪宅曝光【多圖】
10:48 2020/12/27
【星二代】李連杰細女抑鬱症病情好轉 17歲Jada聖誕自拍美國豪宅曝光【多圖】