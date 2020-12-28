【剝奪自由】遭4子女送安老院5年禁回家　9旬婆婆失自由哭訴：我想自行了斷

▲ 婆婆被困安老院5年，認為子女剝奪了她的自由。

不少子女都會安排年邁父母入住安老院，然而父母卻未必願意被困，晚年失去自由。上海一名9旬婆婆，就在5年前在家中跌倒後，被4名子女送往安老院，自始就被禁止她回家或外出，婆婆形容自己生活比囚犯更痛苦，更欲服安眠藥輕生，認為子女只為減輕負擔，把她拋棄在安老院。

據中國媒體報道，來自上海的91歲孫婆婆，育有3子1女，多年前丈夫離世後，獨居於兩房一廳的住所，直至2015年，孫婆婆不慎在家中摔倒受傷，隨後被子女送往醫院救治，出院後她被子女送往安老院休養。

▲ 婆婆形容，自己被困安老院，像個犯人一樣。（影片截圖）

被困安老院失自由

原本她以為身體痊癒後，就可以回家居住，不料子女卻堅決反對，要求她繼續在安老院居住。她認為，自己具備生活自理能力，能獨自梳洗、吃飯和整理衣物。5年來，孫婆婆覺得愈來愈苦悶，形容自己像個犯人，又質疑子女是為了自己的自由，剝奪她的自由。

我想自殺了，你看我留了多少安眠藥，要不是朋友阻止，我早已自行了斷......

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子女堅拒讓母回家

婆婆的子女表示，每周都會來探望她，送上水果、藥物和乾淨衣物等。不過，大仔強調，他們不能讓媽媽回家，認為她性格強勢，十分倔強，無法與她同住，卻又不放心讓她獨居。而二仔亦表示，媽媽的頭腦不清醒，擔心回家後無法照顧她，

幾個子女一人（照顧）一個月，有誰同意？大家都負不起這個責任。

他們又認為，安老院有24小時當值醫生，萬一有突發情況可以第一時間搶救。由於子女與安老院簽了協議，沒有他們的同意，安老院不可以讓孫婆婆外出。

為了回家，孫婆婆多年來四出求援，有律師認為，孫婆婆在法律上完全可以自由走出安老院，安老院不能私下與子女簽訂禁止她外出的協議，理論上可以控告安老院要求放行。不過，要孫婆婆處理官司卻非易事，其身份證、銀行卡等全在子女手上，她也沒有錢聘用律師。

我現在就想我的家，已經住了50多年，我特別想念我先生掛在家中的照片。

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責任編輯︰王明芳