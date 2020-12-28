【三從四得】極品港女 曾智華：娶這類港女為妻者自吞砒霜

▲ 曾智華指，娶極品港女為妻者自吞砒霜。

上周，我肥碌在《經濟通》（etnet）的「快樂退休」專欄發表咗篇--《小丈夫閉嘴的日子》。

指出夫妻相處之道，丈夫要忍忍忍，尤其老婆大人情緒極易高漲的日子。

即係乜？即係家中菲傭姐姐放大假回鄉個幾月，乃「高危時期」。老虎乸要兼顧菲傭工作，想唔周身火就奇（我好難分工，因做嘢永遠唔合佢心意，食嘢唔做嘢，做嘢打爛嘢）。

點搞好？一於嘴甜舌滑賣口乖可也。

文章網上彈出，得到罕見的「好評如潮」。無他，相信位位女讀者都啱睇。

事實，男人變小男人（尤其退休後），乃香港洪洪大潮流，不可抗拒也。

回想六十年前，真真差天共地。小弟童年時，見證上一輩做男人的大丈夫氣概，真係羨慕死！放工返屋企入門口，老婆已擺好拖鞋，熱毛巾立時送上，靚茶沖定，香煙擺好。

飯後攤在梳化乜都唔使做。最最最犀利，瞓前老婆與仔女輪流揼骨直至入睡！

點解可以咁？因一家之主屬唯一經濟支柱，朝早返工做到人都癲，一切苦楚全部硬食。

以上心態，今天得唔得？真係發夢無咁早。

小弟絕對支持男女平等！慘在，睇見今代男孩子，不少被「大女人」式女友恰到隻「積」咁，難得一個願打一個願捱。

寫寫吓稿，「美麗女教授」利嘉敏突然傳來一個令人眼凸帖--三從四得（港女版）！

三從：從不溫柔、從不體貼、從不講理。

四得：一唔喝得、二唔鬧得、三唔打得（想死乎？）、四唔惹得。

娶着這類港女為妻者，自吞砒霜，與人無尤！

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