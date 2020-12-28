【土地問題】床上屈身捧電腦工作缺私人空間　大學生呻無自己房與書枱好可悲

▲ 一名大學生對於沒自己的房間和書枱，感到很可悲。

房屋問題長期困擾香港人，居住環境有限，不少人都沒有自己獨立的房間，私人空間亦不足。一名本港大學生在社交平台指出，他沒有自己的房間和書枱，需在床上捧著電腦工作，反問網民這樣是否很可悲，有網民鼓勵他靠自己改變環境。

沒自己房間書枱感可悲

該名大學生周六（26日）於facebook專頁「名校 Secrets」投稿，問有幾多人擁有自己的房間或書枱，並表示︰

到咗讀大學都仲係兩樣都冇係咪好可悲？宜家次次做嘢唔係張床就係坐沙發捧住電腦做，幾時先可以有私人空間……

大學生在短短幾句已流露消極情緒，不少網民都鼓勵他改善現狀，留言「厭倦呢種生活就靠自己改變」、「只有知識才可改變命運」、「年輕人努力啲咪得囉」、「家人靠你讀完大學出來工作賺錢才可改善生活」，亦有網民批評他「不知足才可悲」。

網民建議努力改善生活

有網民建議大學生購買一張床上桌，方便在床上工作時使用，認為即使不能改變環境，只要懂得變通總會有出路，並表示「不要讓環境改變你的鬥志」。更有網民提示「IKEA有床上桌，50幾蚊，唔駛捧住電腦」、「可以淘返張輕巧的電腦枱，$40-$100不等」。

另有網民指出，可考慮住大學宿舍增加私人空間，或善用大學圖書館，「溫書做功課就去自修室、圖書館、大學public areas，到你努力讀書，有份收入不錯嘅工作，就可以有私人空間了」。

此外，有網民分享他們的經歷，其中一名網民表示到讀大學都一樣沒自己的房間及書枱，一家六口共用書枱及餐枱，不過他後來申請住大學宿舍，環境亦有改善。另一位網民指自己童年悲慘，「頂唔順努力賺錢半工讀，而家叫做有屋有貓有狗唔太憂」。他稱只要大學生努力讀書，畢業賺錢後可與朋友夾份租屋，自己改變環境。

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責任編輯︰王明芳