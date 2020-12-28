涉藏4支汽油彈等違禁品 消防員承認非法集結等5罪候判

▲ 被告方志雄承認參與非法集結、抗拒警務人員、管有物品意圖損壞他人財產、管有違禁武器及無牌管有無線電通訊器具共5罪。（資料圖片）

去年11月10日旺角彌敦道與山東街一帶有人示威集會，有人用鐳射筆照向警方，警方驅散及拘捕多人，其中33歲消防員掙扎及用手打向警員面罩，並攜有4枝汽油彈及彈簧刀等物品，涉案消防員今（28日）於區域法院承認參與非法集結、抗拒警務人員及管有違禁武器等共5罪，同案17歲男學生及26歲銀行職員亦承認參與非法集結罪。案件押後2021年1月15日判刑，3名被告還押候判。

涉案被告依次為方志雄（33歲；消防員）、17歲男學生、王若詩（46歲；無業）、及趙皓雋（26歲；銀行職員）及陳瑞文（49歲；消防員）。

方今承認參與非法集結、抗拒警務人員、管有物品意圖損壞他人財產、管有違禁武器及無牌管有無線電通訊器具共5罪。

控罪指，方於2019年11月10日在彌敦道與山東街一帶參與非法集結，管有4枝汽油彈、1枝鐵筆、1個鐵錘、1把彈簧刀及1個無線傳聲器，以及抗拒執行職責的警務人員。

17歲男學生及趙今亦承認1項參與非法集結罪，趙另承認1項管有物品意圖損壞他人財產。控罪指，兩人於同日日同地參與非法集結；趙管有2枝汽油彈及2個打火機，意圖用作損壞他人財產。

案情指，案發當晚10時15分，約100名示威者集結在彌敦道與山東街一帶聚集，警方從3個方向驅散示威者，有人手持雨傘及用鐳射筆照向警方，亦有人以雜物堵路，示威者逃跑期間，方手持1個汽油彈及丟棄到路上，當警員上前嘗試制服方及把方的背部壓到地上，方掙扎及用手打中警員的頭盔面罩，並用手撐起警員，但其後被制服；圶警方另制服17歲被告及趙。

方身上被搜出3枝汽油彈、1枝鐵筆、1個鐵錘、1把彈簧刀及1個無線傳聲器；趙則被搜出枝汽油彈及2個打火機。

辯方求情時，指方在10年前加入消防處，是一名熱情、專業及勇敢的消防員，曾獲得獎狀，在隊伍中如同輩榜樣，並呈上多封求情信，包括1封由50名消防處人員聯署的求情信。辯方又指方現時已深感後悔，亦明白監禁無法避免。

辯方為17歲被告求情時，指17歲被告案發時僅16歲，是1名好學生，他自10歲起已經參加香港足球總會的訓練，其後曾多次代表香港參加國際賽事，又指被告原定今學年考DSE；辯方又求情指，林的重犯機會極低，而事件亦沒有導致他人受傷。

法官將判刑押後至2021年1月15日，其間為方及林索取背景報告，及為17歲被告索取勞教中心、更生中心、教導所、感化及社會服務令等一系列報告，3名被告還押候判。

【TOPick 6 周年】壓軸大獎送6部iPhone12(128GB)：https://bit.ly/36yXkmI

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：王仁昌