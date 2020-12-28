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NEWAY兩分店被指欠租 旺中及銅鑼灣CEO被入稟追逾3378萬

社會 12:19 2020/12/28

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熱門 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 全民造星III 使徒行者3 香港愛情故事 兒童健康 烹飪教煮 自助餐優惠

連鎖卡拉OK集團NEWAY位於銅鑼灣分店（資料圖片）

新冠肺炎疫情下，卡拉OK暫停營業至明年1月初。連鎖卡拉OK集團NEWAY位於旺角中心及銅鑼灣CEO兩分店，日前遭業主入稟高等法院，指自今年5月至今欠租共逾3,378萬元，入稟追討欠租、利息及其他雜費等。

原告CRE PROPERTY (ARGYLE CENTRE) LIMITED及CRE PROPERTY (LOK SING CENTRE) LIMITED；答辯人新華科技有限公司、MUSIC ADVANCE LIMITED及新華福有限公司。

入稟狀指，位於旺角中心4樓及5樓的NEWAY卡拉OK，自2020年5月至12月期間欠租共逾1,395萬，另欠付管理費及其他雜費。

位於銅鑼灣怡和街樂聲大廈2樓及3樓的NEWAY CEO，原告指該分店於同時間欠付租金及廣告牌牌費逾1,906萬元，另欠付管理費及其他雜費；原告現向答辯人追討欠租及利息等共逾3,378萬。

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記者：林育慧

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