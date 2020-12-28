【機不離手】25歲OL長期日用手機6小時以上　突視力急降求醫驚患「聖誕樹白內障」

不少人機不離手要小心，台灣一名25歲OL因長期、平均一日使用6小時以上手機，長久下來突然視力急降模糊不清，經醫生檢查，赫然發現雙眼出現鑽石般的針狀和星狀結晶體，確診為「聖誕樹白內障」。有眼科醫生指出，長期近距離接觸藍光是誘發白內障的主因之一，建議民眾控制使用電子產品的時間。

綜合台媒報道，輔英科技大學附設醫院眼科醫師洪啟庭憶述，25歲薛姓女子半年前因雙眼視力模糊不清，遂到醫院求診，恰巧她在7個月前，因乾眼症而留下病歷紀錄，對比半年前後的視力差異。結果發現，薛姓女子雙眼的近視度數約400度，而右眼最佳矯正視力僅0.7，左眼則為0.8，與半年前的雙眼最佳矯正視力皆為1.0相比，情況明顯變差。

此外，洪醫生發現薛女右眼球水晶體內，出現如鑽石般的針狀結晶體，當用光照射後，結晶體會折射出紅色、綠色和藍色，形容猶如聖誕樹一樣；而左眼亦有類似針狀結晶體。

洪醫生稱，薛女所患的是「聖誕樹白內障」，又稱為特殊的星狀白內障，是相當稀有的水晶體細胞混濁，形成多形狀的針形或星狀晶體的混濁，針狀纖維走向四面八方，呈現多彩顏色，沉積於水晶體的深層皮質與核，形狀有如一棵聖誕樹。

洪醫生續指，藍光和紫外線是形成白內障的主因，會產生氧化壓力與形成自由基，攻擊眼球水晶體細胞，使水晶體內膠原纖維排列混亂，令廢水與雜質沉積。女事主經處方眼藥水治療後，3個月後再觀察視力，發現其右眼和左眼最佳矯正視力分別為0.8和0.9，皆有起色。

眼科醫師建議患者使用手機時，每30分鐘休息10分鐘，且保持30厘米左右；而桌上型電腦，需每40分鐘後，休息10分鐘，保持至少60厘米距離。此外夜間關閉室內大燈，3C產品發射出藍光對眼睛的傷害，約為全開燈時的4倍。過多藍光堆積對人類性格與睡眠也有影響，夜間長期使用手機，可能演變為憂鬱症。

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責任編輯：羅嘉欣