【時裝災難】盤點2020年時尚災難　陳冠希+林作+林書豪榜上有名

▲ 盤點2020年時尚災難，陳冠希、林作、林書豪榜上有名。

還有數天2020年就即將過去，今年可說是最糟糕的一年，幾乎沒有好事發生，天災人禍，未有間斷，就連時尚界所謂的「時裝車禍」dress to kill亦特別多，愈大的品牌出事率就更高，令人非常懷疑新一代的時裝設計師的品味，就連壞品味亦枱頭起來？

▲ 陳冠希為Givenchy拍時裝照，可惜由服裝選擇、造型、甚至到拍攝手法都未如人意，難怪被人取笑。（圖片品牌提供）

陳冠希礦工時尚

近年全力留在內地以潮人身份自居的陳冠希，都算在內地擁有一群不少的年青的支持者。適逢Givenchy換「新血」，由出道不久的設計新人Matthew M.Williams當上創作總監一職，初來到步自然加倍落力，但估不到的是這個頭炮落在陳冠希身上。

過剛去的10月，陳冠希剷光頭穿上黑背心和高腰紅褲子拍攝時裝照，卻罕有地換來中港台網民一致喝倒采的批評，例如「像華強北路收iPhone擺檔等發市的阿叔、這是潮流教父嗎？這時尚很難令人懂得」等，批評聲音一針見血，怪的都只能怪拍攝上由styling、攝影效果強差人意之過。

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林作炫富自稱西裝達人

時裝災難終於有香港代表，代表者當然是自言是西裝達人的「林作」。

▲ 時裝車禍香港代表林作，穿靚裝西裝配合人品好自然相得益彰。（網上圖片）

今年7月的林先生在社交媒體上分享了自己花費$45,000購買一套Brioni西裝，同時又聲稱：「大律師、醫生，喺我年紀都唔會捨得買Brioni、Tom Ford，我已經有5套﹗」加上以「保險狗」攻擊同行，引發大批網民留言集氣狙擊。

網民笑言這位刻意以凌亂髮型示人的他，穿起Brioni都不過爾爾，不值一提，當然他和Brioni的代言人Brad Pitt自然不可以相提並論，但穿上一身筆挺的made to measure西裝時要有紳士態度才是重要的地方，早前聽聞林先生在ig聲言有意出書教蟻民們穿衣之道，不知現在道進展如何，還望快快普渡眾生。

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▲ 籃球員林書豪首次為時裝拍攝硬照，估不到Coach將他弄到好像在街頭隨手找來的農民模樣。（圖片品牌提供）

林書豪民工時尚

愈娘就是愈好？這一次來到籃球員林書豪身上，因為疫情關係，Coach放棄了時裝展改以硬照形式來公告2021春夏系列，當中找來不少藝術家、演員和模特兒當上照片裏的主角，幸運地品牌的創作總監Stuart Vevers找上了大家熟悉的林書豪。

但造型照片一出立時惹來大家恥笑，認為照片如一位農民民工的造型無異，難與時尚拉上關係，加上整輯相片和這一幅的拍攝手法來得截然不同，網民笑言是「準備上山下鄉的知識青年」大有整蠱味道，不過，原來這輯相片由攝影師Juergen Teller操刀，他過往的拍攝手法以「映醜人」而聞名，林書豪落在他手上自然難逃一劫。

▲ Louis Vuitton 2021春夏男裝系列首先在上海舉行，緊接東京再重演一次，這一場大騷被網民認為向「土豪」獻媚的作品，兼且涉嫌再次向其他時裝品牌抄襲。（圖片由品牌提供）

▲ 比利時設計師Walter Van Beirendonck公開指責LV的男裝創作總監Virgil Abloh，抄襲他2016年秋冬系列。（圖片品牌提供）

▲ Walter Van Beirendonck於2016年的設計，大家不妨看看和LV的設計有多大分別。（圖片品牌提供）

Louis Vuitton 土豪兼抄襲

Louis Vuitton男裝設計師總監Virgil Abloh自「上位」以來，每一個系列都幾乎成為大家談論的對象，皆因他有一次在大學演講時公開自己的「3%理論」。內容意指只要將市面上的產品設計輕輕改動3%，就會獲得全新的設計。背後的潛台詞創意已死，抄襲才是實際，此言一出，令不少設計師和創作人感到嘩然。

但縱使如此，Virgil Abloh仍然孜孜不倦的去「抄」，因為他知道令商品設計登上話題榜首比任何東西都來得重要。

最新的抄襲個案來自2021春夏男裝系列，首先這個系列由巴黎移師到上海舉行，開宗名義照顧中國市場是不爭的事實，但設計就被時裝傳媒和網民聲稱是一個充斥著壞品味為土豪而設的一個系列。此外，服裝上出現的布公仔造型，更被人揭發和比利時設計師Walter Van Beirendonck的2016秋冬系列幾乎一模一樣，這位設計師更在自己的IG上公開指責Virgil Abloh作為一個超級品牌之首抄襲行為可恥﹗

當事人自然沒有回應，及後事件平息下來，但Virgil Abloh一而再、再二三的向不同設計師的作品抄襲，實在不得不說難看得很，屬低手行為。

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▲ 一直以來，在美學的觀點上中文字很難和時裝融為一體，這一次就算是Dior亦改不了事實，圖為Angelababy用上Dior Book tote手袋。（圖片品牌提供）

Dior究竟真定假

時裝界近年流行推出個人化產品服務，亦即是將自己名字或英文名字刻在產品上，以示尊貴，Dior身為超級品牌自然亦不乏這種服務提供，最著名的是在其暢銷的Dior Book Tote上推出「ABCDIOR個性化訂製服務」，意謂在袋身上編織上英文名字。

今5月在中國加推為期一個月可刺繡上自己中文名字的個人化服務，配合簡體字和黑體字加粗呈現，結果網民統統不收貨，首先認為所揀選的字款不濟，其次是像極假貨和廉價感十足，甚至認為小學生才會將自己的中文名字繡在袋身，負評不絕，叫人想今天要討好消費者真不容易呢﹗

▲ 愈娘就愈多人談，好過如白開水般冇人問津，這就是今天時裝高級時裝的寫照。（圖片品牌提供）

Balenciaga愈娘愈好賣

繼Louis Vuitton上海大騷展現土豪美感後，於七夕中國情人節時，Balenciaga亦不遑多讓，推出中國限定塗鴉Hourglass手袋，這個只在中國電商官網出現的手袋宣傳廣告，就完全嚇了大家一跳，見證了創作「低處未見底」的一面。

廣告附上「愛上我，讓我赤紅的心包圍你」或「我願意，接下來的日子包你滿意」等標語，營造一幅情人節的獻禮圖，廣告背境幾乎沒美學可言，難怪遭大家鞭撻，直指品牌「要賺錢不是不行，只是誠意稍嫌不足。」

不過，縱使手袋可能未如預期中暢銷，但在網絡上成功地掀起話題，又再一次見證了今天「不論好醜，最緊要有noise」的理論。

記者：何偉雄