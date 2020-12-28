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《新城勁爆頒獎禮》分段式公布獎果 何雁詩+梁釗峰+林欣彤驚喜獲獎

娛樂 12:10 2020/12/28

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何雁詩獲新城頒發獎項。

今年第一張樂壇成績表《新城勁爆頒獎禮2020》，將在12月30日下午2時舉行，大會早前因疫情反覆，考慮移師私人室內場地舉行，而近日亦分段式向歌手頒發獎項。

「人妻」何雁詩早前為新城電台跟主持人范振鋒一同進行拍攝，分享烹飪心得。拍攝過程中，雁詩認真分享製作沙律心得時，范振鋒突然拿出已經準備好的驚喜送給她，何雁詩獲得獎項「勁爆獨立音樂人」。

何雁詩拍攝時突獲獎。

何雁詩表示極為興奮︰「今年自己做音樂好滿足，好似『玩音樂』的感覺，希望可以保持這份熱誠。」

另外，樂隊Nowhere Boys獲得獎項「勁爆樂隊」、梁釗峰及陳仕燊的合唱歌《日光》獲得獎項「勁爆合唱歌」、SoulJase 及 Oscar 合作填詞的《阿愁》獲得獎項「勁爆填詞」、DJ King 的《進擊的生命》獲得獎項「勁爆編曲」、Adrian Chan 及陳健安的《廢學》獲得獎項「勁爆監製」、陳健安同時獲得獎項「勁爆唱作人」。

林欣彤亦在工作期間獲獎。

林奕匡及黃妍獲得獎項「勁爆唱作人；小塵埃獲得獎項「勁爆組合」；Michael  C的歌曲《愚公》獲得獎項「勁爆國語力歌曲」。

林欣彤亦是在拍攝期間，獲主持人Meiling 為Mag的《次元壁》頒發獎項「勁爆新媒體歌曲」、主持人鄭啟泰為Jude的《零分》 頒發獎項「勁爆我撐歌曲」。
 

撰文 : TOPick柴犬出動

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