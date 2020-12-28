【妊娠毒血症】港媽患妊娠毒血症緊急剖腹誕女　產後無情丈夫冷待：開刀有咩咁辛苦？

▲ 患妊娠毒血症緊急剖腹誕女，港媽產後被無情丈夫冷待：「開刀有咩咁辛苦？」。

懷胎十月絕非易事，作為丈夫應好好愛惜和體諒太太。一名港媽更日於網上討論區發文，指自己因妊娠毒血症要緊急開刀生産，但女兒出世後自己一直被丈夫冷待，對方更直言，「開刀有咩咁辛苦」、「都冇經歷過人哋痛幾十個鐘 」，令港媽十分難堪。

該名港媽於在網上討論區「親子王國」以「應該離開定係留低 ?」為題發文，指自己生完小朋友已有五個多月，但這段時間「冇一日係有開心過」。

生完之後個老公唔理我，個感覺好似我就係代母生完小朋友就唔使理我，喊嘅鬧嘅傾嘅都講過啦，我亦都睇唔到有咩改善到個關係。

她續指，每天回到家中，自己好像「刷存在感對住啲空氣講嘢」，與丈夫交談，對方愛理不理，有時甚至當自己透明，每日的WhatsApp對話均是有關女兒在家的情況或該天家中有否煮飯。

我有問過佢點解你唔問下我日常嘅嘢嘅？佢話有咩好問日日都見到你㗎喇 , 我日日都同你喺同一個空間咪陪緊你囉。

港媽補充，自己因妊娠毒血症要緊急剖腹生產，而妊娠毒血症有可能會致命。有次她向丈夫提到生小朋友「真係搵命搏」，對方卻冷淡回應：

你開刀有咩咁辛苦？你都冇經歷過人哋痛幾十個鐘 ?

港媽難過表示，不解丈夫為何要用這些話令她難堪 ,「好似我冇真真正正痛過幾十個鐘就唔等於辛苦過咁 」。她又提到，曾告訴丈夫懷疑自己有產後抑鬱，但對方認為她是脾氣差，就算頭痛、傷口作痛，仍只叫她看醫生、食藥。

她指自己萌生過離婚的念頭，但因為不想女兒在單身家庭長大，才一直忍耐。

如果唔係佢好錫個女我應該走咗喇...自己放工返嚟自己食嘢自己瞓覺，自己湊女自己凌晨起身泵奶...咁有老公同老公其實都真係冇乜分別。

貼文引起不少網民回應，有人留言批評事主的丈夫沒有同理心，「簡單講佢緊張係個女唔係你，講晒你抑鬱都唔理」、「佢要生仔機器唔係老婆囉」，亦有網民讓事主盡快看醫生，「樓主未去睇醫生，佢老公可能以為小事」。

產後抑鬱8大先兆

以下是衛生署列出產後抑鬱的8大主要病症，點擊下圖即睇：

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責任編輯：羅嘉欣