【聰明懶人】聰明的人才有資格懶得 鄧藹霖：蠢老闆都喜歡重用蠢員工

當年蓋茨任微軟CEO時曾說：「艱難的任務我會交給懶人去做，因為他們會找容易的方法去解決。」

這話真有趣，亦隱藏了不少智慧。蓋茨所指的「懶人」，並沒有說明他們同時是蠢鈍的庸材。其實剛好是相反呢，能夠於全球頂尖公司站穩腳的員工，又怎可能是蠢人？只有絕頂聰明的人，才有資格懶得起呢！

筆者過去於職場就曾經碰見過不少聰明的「懶人」，他們外表看來吊兒郎當嘻嘻哈哈的，即使是身處高壓的氛圍裏，都會懂得拋個爛笑話讓同事爆笑以緩和氣氛，從來不會需要偽裝成氣急敗壞地勤奮工作的模樣。

其實這類人情緒智商優秀，辦事靈活度高；「懶惰」只是假象而已，當身負重任時，會處變不驚，絕不會讓人失望。

「將勤補拙」的員工又如何？毋須蓋茨說，也可以想像。勤奮固然是值得嘉許的，但若然是天資過於蠢鈍卻又以為當真可以將勤補拙的話，大多會浪費資源拐多了路，最後還是會將事情搞砸。

能夠容忍「懶人」員工，以聰明的方法辦事，享有充分的創作空間發揮所長的，這類老闆必然是思想十分開明的聰明人，可以想像蓋茨正是這類洞悉先機的智者呢！

那麼「將勤補拙」的老闆又如何？那可會是相當的災難。蠢老闆欠自信，會一股牛氣般不停工作，自己勤奮嘛，員工也休想可鬆半口氣，整個團隊傻兮兮的向前衝，卻失去軸心隨時會倒下來。

還有一個不變現象，蠢老闆都喜歡重用蠢員工呢！

同場加映鄧藹霖教倫敦置業:

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