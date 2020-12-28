【叱咤樂壇】「我最喜愛的男歌手」獎競爭激烈　MIRROR佔兩席位許廷鏗最有機

▲ 「叱咤樂壇我最喜愛的男歌手」最後五強名次已公開。

商台於明年1月1日會展復辦實體頒獎典禮，商台亦公布「叱咤樂壇我最喜愛的男歌手」最後五強名次，當中包括林家謙、姜濤、許廷鏗、陳卓賢（Ian)和鄭中基 。

MIRROR當中有兩位成員姜濤和Ian入圍「叱咤樂壇我最喜愛的男歌手」，成績可說不俗。二人在隊中同屬「多產王」，姜濤在2020年推出《蒙著嘴說愛你》、《孤獨病》和《愛情簽證申請》。Ian則推出《正式開始》、《鯨落 》、《青蔥 》和《背伴》。

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▲ 姜濤在2020年推出三首歌。（《經濟日報》照片）

▲ Ian人氣急升。（《經濟日報》照片）

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ViuTV造勢

鄭中基為主演的ViuTV劇集《暖男爸爸》唱出主題曲《My Only One》，被網民封為高質主題曲，紛紛要求鄭中基推出更多新歌。

▲ 鄭中基為樂迷找數。

許廷鏗發表多首新歌如《Negative》、《恨》、《慌》等，在五強當中IG人氣最旺，多達31萬粉絲，有網民推測：「許廷鏗今年成績最好最有機。」

加上許廷鏗在ViuTV《全民造星III》當評審因眼光獨到，評語中point，獲網民一致大讚成熱話。

▲ 許廷鏗發表多首新歌。（《經濟日報》照片）

實力唱作有共鳴

林家謙由幕後走到幕前，新歌《一人之境》歌詞「一個人原來都可以盡興」成眾人金句，與小克攜手為Eason創作的《是但求其愛》也街知巷聞，林家謙實力無庸置疑。

▲ 林家謙由幕後走到幕前。（IG圖片）

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