【香港開電視】小儀俄仔玩「姊弟戀」　小鮮肉Ansheles欣賞港女保養得宜

▲ 阮小儀跟Ansheles玩得不亦樂乎。

阮小儀為香港開電視主持新節目《小儀與13型男》，今次小儀很有豔福，因為安排13位不同類型的型男跟小儀約會，繼首集安排張繼聰任嘉賓後，新一集請來「小鮮肉型」俄仔Ansheles擔任嘉賓，跟小儀大玩「姊弟戀」，期間俄仔除了帶小儀玩跳彈床外，又帶她玩VR，令小儀姐姐累到不行了。

俄仔表示未試過「姊弟戀」，直言「大齡女」並非他那杯茶，他說：「在俄羅斯，姊弟戀並不普遍，俄羅斯女仔會喜歡成熟型男仔。我接不接受到姊弟戀？年齡比我大5、6年都接受到，但如果再大一點，就變了好似媽咪型，不是我cup of tea。」

▲ Ansheles為小儀主持的節目任嘉賓。

俄仔指自己的理想對象年齡介乎23至29歲，他謂：「如果女仔年紀愈大，女方家人會給予愈大壓力，希望快點結婚生仔，但我自己依然是一個小朋友，暫時未想生小朋友。」

跟「小鮮肉型」約會，對小儀來說絕非易事，俄仔帶小儀大玩跳彈床，期間小儀表現驚青，不時大叫好驚，事後她一臉疲倦說：「體能上我盡量配合，但我需要休息，而我休息的時候，他就自己在玩，好明顯他有好多Energy，但姐姐我就已經不行喇。」

▲ Ansheles跟小儀玩得盡興。

此外，談到戀愛經歷，俄仔表示5歲初戀，不過被對方請他食「檸檬」。

他又透露曾經跟香港女仔拍拖，而問到香港女仔跟俄羅斯女仔的分別，俄仔說：「大家都覺得俄羅斯女仔好靚，不過靚的時間好短暫，香港或亞洲女仔Keep得好一點。」