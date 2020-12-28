【話題人物】《今際之國》演跨性別人士愛化妝　18歲板垣李光人常中性打扮雌雄莫辨

▲ 18歲的板垣李光人，在現實中亦常作中性打扮。

Netflix大熱日劇《今際之國的有栖》近期掀起城中熱話，亦帶紅劇中不少演員。其中角色「水雞光」變性前後，分別由27歲美女模特朝比奈彩，及18歲男演員板垣李光人飾演。而現實中的板垣李光人，其實亦常作中性打扮，近期更着裙登上女性時裝雜誌《CanCam》，話題十足。

《今際之國的有栖》由漫畫改編，講述生活在東京的男主角「有栖」終日無所事事，偶然一次離家外出，與兩位好朋友打發時間，卻突然發現城中所有人無故消失。繼而又接到神秘指示，必須參與一連串殘酷死亡遊戲，否則性命不保。

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飾演跨性別人士「水雞光」的朝比奈彩在劇中有一段回憶場面，就是由板垣李光人演繹，揣釋角色心底渴望成為女性的一面。

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劇中水雞光變性前酷愛化妝，現實中的板垣李光人打扮亦較中性，童星出身的他近來改變形象，近期更成為著裙登上女性時裝雜誌《CanCam》，並在其他訪問中分享化妝心得，甚有話題性。

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同場加映：無糖汽水含甜味劑 長期攝入令身體嗜甜吸入更多熱量

炎炎夏日，不少人喜愛飲汽水解渴，但為了追求健康，部分人會選擇「無糖」、「低糖」版本的汽水，但原來這類飲品為了代替砂糖提供甜味，一般會用上人工代糖，又稱甜味劑，長期攝取分分鐘越飲越肥。

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責任編輯：羅嘉欣