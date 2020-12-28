【遇上第二春】答應亡夫女兒成年前不改嫁　港媽10年後遇第二春感苦惱

▲ 港媽答應先夫在女兒成年前不改嫁，惟在10年後遇上第二春，感到相當苦惱。

不少人在另一半離開後，或許會再尋找人生的第二春，然而發展戀情也是一個難題。一名女網民於討論區發帖，指女親友丈夫早年因病離世，當時答應先夫照顧女兒至成年或大學畢業前不改嫁，但在10年後女親友遇上第二春，老爺奶奶表明改嫁或同居會取回孫女的撫養權，事件令女親友非常苦惱。

一名女網民於網上討論區「親子王國」以「這樣的口頭承諾會堅守嗎？」為題發帖，指女親友在多年前結婚不久後，便知道丈夫患有不治之症，二人本不打算生育，惟意外懷有女兒。誕下女兒後，其丈夫積極抗病，望爭取時間多與女兒相處，夫婦二人非常疼愛女兒，惟丈夫最後還是不敵病魔離世。

答應丈夫在女兒成年前不改嫁

丈夫擔心後父差待女兒，要求女親友承諾在女兒未成年或大學畢業前不能改嫁，並將大約價值200萬元的遺產、已供滿的自住單位歸她，女親友同意。當年女親友只有30多歲喪偶，帶著年僅兩歲的女兒生活。

爺嫲表明港媽結婚會取回撫養權

豈料，女親友在10年後遇上第二春，更認為能付託終身。對方渴望再組家庭，女親友也渴望改嫁。女親友的七旬老爺和奶奶雖知道她拍拖已3年，也從不過問她拍拖事宜，但表明若結婚或同居，他們定會取回孫女的撫養權，不讓孫女與其他男子住在同一屋簷下，

嫲嫲爺爺得呢粒孫，唯一個仔已死，所以好緊張粒孫。爺爺話親身見聞連親人都刻薄侵犯親女親孫，佢地勁驚。

爺爺嫲嫲更經常提醒孫女不能單獨與其他男子一起，即使是女親友的男朋友也不可，「之前佢媽咪叫男友幫手接女，個女就打畀爺爺嫲嫲，老人家撲出去接，都唔肯畀人凑。」

港媽拒棄女兒撫養權亦怕食言

女親友堅拒放棄與女兒一同生活，但面對10年前對先夫許下的遺願，她不敢輕言接受男朋友的求婚，

害怕違反諾言受夫家指責，但白白錯失機會，相信日後更難覓真愛。

女網民坦言自己也育有一名女兒，即使面對男人或愛情，也不會輕易放棄女兒的撫養權，「阿媽不能冇咗子女。我認為，最好阿嫂個男友肯讓步，或者遲下先結。」

網民：男友有陰謀

帖文引起其他網民留言，認為真愛不會因為一張紙分開，「除非個男人為咗其他野啦！反正都係等多幾年個女成年就得啦」、「等個女大少少先結婚啦」及「真愛唔一定結婚，拍拖同居都得。」

有眼利網民認為男朋友另有陰謀，勸喻女親友不要結婚，

一定唔好結啦，個男人想攞個女人嘅資產咋！如果個男人真係愛女人等多6年，等個小朋友18歲，分返50%畀返個小朋友，先結婚啦。個男人想宜家結，就係想吞咗個小朋友嗰份。

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責任編輯︰王明芳