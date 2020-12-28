【人體實驗】全球首個新冠病毒人體實驗　2500名英國人自願染疫：光榮地死吧

▲ 2500名英國人自願染疫，接受人體病毒試驗。

世界各地新冠肺炎疫情持續，為對抗疫情，英國政府明年1月將展開全球首個新冠病毒「人類挑戰試驗」（human challenge trials），約有2500名英國人自願染疫，讓病毒塞進鼻孔，並接受隔離觀察。有志願者表示，如果要死，就光榮地死去。

綜合外媒報道，英國政府早在10月就宣布是項計劃，目標是找到人類感染新冠肺炎的所需的最少病毒量。倫敦帝國學院表示，志願者年齡18至30歲的健康人士。明年1月開始會先有90名志願者參與試驗計劃，預計5月會有結果。有新證據顯示，症狀輕微的患者，染疫後至少4個月內抗體仍然存在。

一名20歲志願者接受《泰晤士報》訪問時表示：「如果我死了，那就光榮地死吧。」另有一名18歲志願者Alastair Fraser-Urquhart表示，參加試驗是希望「讓世界早日擺脫疫情」，拯救數以千計的生命。為觀察身體的反應，他將被留在診所至少2周。他表示，若有需要，願意一直留在診所，甚至此為自己是低風險族群，不能錯過這個機會作貢獻。

志願者：光榮地死比死於癡呆好

一名29歲志願者Jennifer Wright亦表示「非常願意冒險幫助」，並稱「我一些朋友在國民保健署（NHS）工作，當我被好好照顧、保持安全時，疫情期間他們一直冒著風險。」

每名志願者將每天24小時被監察，隔離三星期後可獲4000英鎊（約4.2萬港元）。當參加者出現輕微症狀時，將立即獲藥物治療。

一名66歲長者Paul van den Bosch受年齡限制無法參加試驗，但他研究人員將志願者年齡層擴大至長者族群。他表示：

我們最終會死，如果有人想如此浪漫，那麼，光榮地死比死於癡呆好。

是次試驗計劃獲3360萬英鎊（約3.5億港元）。副首席醫療官員Jonathan Van-Tam教授表示，此項研究將有助選出最安全、有效的疫苗，並了解疫苗是否有助預防疾病傳播。

【同場加映】新冠肺炎疫情持續擴散，家家戶戶都搜羅各式各樣的消毒用品自救，當中有不少人嘗試自行調配消毒酒精，然而萬一用了錯誤材質的瓶子去裝酒精，瓶身隨時會釋出有毒物質污染酒精。

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責任編輯：羅嘉欣