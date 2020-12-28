【強制檢測】政府更新強制檢測要求　不接受急症室及衞生防護中心派樽等檢測結果【附檢測途徑】

▲ 政府早前表示，若發現同一大廈有4個不相識的單位住戶出現確診個案，當局或會發出強制檢測令。（資料圖片）

政府早前表示，若發現同一大廈有4個不相識的單位住戶出現確診個案，當局或會發出強制檢測令。食衞局表示，參考近日經驗，若受檢人士能在檢測後收到電話短訊確認其陰性檢測結果，能令受檢人士安心，亦可方便執法工作，今日（28日）已更新適用於強制檢測公告的檢測途徑，當中只包括能於檢測後向接受檢測者發出電話短訊確認陰性結果的檢測途徑。

食衞局發言人提醒，於醫管局急症室及入院期間接受的檢測、使用衞生防護中心派發到相關指明地方的樣本瓶，以及不可就檢測結果發出電話短訊通知的私營化驗所提供的檢測，均不符合上述強制檢測公告的規定。政府早前已於明麗樓附近設立流動採樣站，稍後亦會在豐澤樓附近增設流動採樣站，以便受檢人士進行檢測。

5個符合強制檢測途徑：

於流動採樣站接受檢測服務

於社區檢測中心接受檢測服務

於121間郵政局、20個港鐵站設置的自動派發機或醫院管理局（醫管局）47間指定普通科門診診所索取深喉唾液測試樣本收集包，並把樣本交回指定樣本收集點

於醫管局普通科門診診所按照醫管局醫護人員的指示接受檢測

自行安排接受由衞生署認可，並可就檢測結果發出電話短訊通知的私營化驗所提供的檢測

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責任編輯：陳子謙