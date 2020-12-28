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【名脿拍賣】年終結算腕錶拍賣創佳績勝去年　勞力士百達翡麗豪雅出盡風頭

休閒消費 13:00 2020/12/28

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另一枚在蘇富比拍賣上出現的Daytona JPS亦創下網上鐘錶拍賣最高成交紀錄，屬於一枚極罕的18K金、被形容為「聖杯」的至尊級「JPS」型號6264。估計產量不到數百枚，最後以1,545,723美元（約1,198萬港元）成交。（官方圖片）

踏入年尾，今年所有大型鐘錶拍賣活動經已告一段落。回顧近半年鐘錶拍賣的交投可謂非常活躍，拍賣價更屢創新高，由此證明不論在任何環境氣氛底下，大家買錶的意慾依然沒減，現在就跟大家回顧一下近期叫人喜出望外、大破拍賣估價的佳作。

今年因為肺炎疫情關係，拍賣活動都改為網上舉行，但多間拍賣行的拍賣成交額相比去年反而錄得持續增長，成績理想。好像蘇富比2020年的全球鐘錶拍賣成交總額達9,750萬美元（約7.6億港元），舉行了超過140場網上專場，成交價為2019年的5倍。而蘇富比網上鐘錶拍賣最高成交紀錄的腕錶，相信大家都心裏有數，不錯，又是勞力士的Daytona，那是一款被形容為「聖杯」的極罕型號「JPS」，以150萬美元（約1,198萬港元）成交。

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至於富藝斯的鐘錶拍賣金額同樣破紀錄，於11月舉行的「名錶薈萃-香港XI」拍賣總成交額逾1.32億港元，金額是全亞洲所有拍賣行之冠。而在拍賣上最強品牌則是殿堂級的百達翡麗，多枚經典型號皆以高價成交。

另外剛完成的「Racing Pulse」鐘錶拍賣，更以總成交額逾2,700萬美元（約2.1億港元）收槌，創出歷史新高。當中傳奇影星Paul Newman的勞力士「Big Red」Daytona腕錶不負眾望，以近550萬美元（約4,264萬港元）成交，成為勞力士時計史上第3高的拍賣成交價。另一枚星級拍品，是來自影星Steve McQueen於其代表作的賽車電影《極速狂飆（Le Mans）》中佩戴過的Heuer Monaco計時碼錶，以約220萬美元（約1,706萬港元）成交，亦超出拍前估價10倍。

記者︰Maria

 

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