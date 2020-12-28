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【惡頂奶奶】奶奶沒敲門闖進房　人妻半裸更衣遭叔仔看光崩潰：以後我可以怎樣

親子 16:59 2020/12/28

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台灣一名人妻日前在網上發文，大呻奶奶規定家中房門不能鎖，累她半裸更衣時被叔仔看光。

更衣時把門上鎖是正常不過的事，台灣一名人妻日前在Facebook專頁「靠北老公2.0」中發文，大呻奶奶規定家中房門不能鎖，更常常不敲門便闖進房，累她半裸更衣時被叔仔看光。

該名人妻在帖文中表示，結婚之後她與老公、奶奶及未婚的叔仔住在一起。奶奶規定家中房門只能關、不能鎖，婚後半年以來，奶奶總是不敲門就直接進房，令她無法防備。

幾天前，她正在房間換衣服，只穿內褲，上身空空；奶奶再次闖進來，叔仔更剛好在門外看到，令她感到崩潰，「以後我可以怎樣？」

帖文引來網民討論，不少網民同情她，指「這種情況不革命以後會一直發生，不是所有的事情都是長輩說的對，妳的房間想鎖就鎖，如果連基本的尊重都不懂，那也不配當什麼長輩了。」、「如果不方便搬出去，就要保有自己的隱私權。鎖門時間久了，他人就會自然懂的該敲門的動作了。」、「都什麼年代了，還不能鎖門」。

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責任編輯：王明芳

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