【新冠疫苗】傳牛津疫苗1月4日全面推出　先打半劑再打1劑有效率達90%

▲ 傳牛津疫苗明年1月4日全面推出

全球新冠肺炎疫情持續，多個國家正研發疫苗。有英國媒體指出，牛津疫苗將於明年1月4日（下周一）全面推出，先打半劑再打1劑，有效率可達90%。英國政府表示，此疫苗有助對抗變種的新冠病毒。

綜合外媒報道，英國牛津大學與藥廠阿斯利康（AstraZeneca）研發的新冠疫苗將於下周全面向公眾推出。阿斯利康行政總裁Pascal Soriot向《星期日泰晤士報》表示，已找出疫苗的「致勝方程式」（winning formula），但還需進行更多測試，以加強疫苗效力。

英國政府發言人表示，有數據顯示，先接種半劑疫苗，然後再接種一劑完整的疫苗，有效率可達90%。他相信疫苗整體數據正面，並符合全球監管機構所制定的標準。為遏止疫情，英國政府已訂購1億劑牛津疫苗，並將於明年3月底提供4000萬劑疫苗。

變種新冠病毒傳播力提升75％

近期英國出現變種病毒株「N501Y 」（又稱B.1.1.7），變種病毒株的傳播力比之前高出75％。歐洲多國相繼出現新冠肺炎變種病毒個案。日前法國亦出現首宗變種病毒感染個案，有患者從英國倫敦返後確診。

港大醫學院院長梁卓偉初步估計，如傳入香港後，以今日即時繁殖率是0.81計算，其繁值率會推高到1.42。繁值率若屬1以上，即疫情會不可控制。

【同場加映】新冠肺炎疫情持續擴散，家家戶戶都搜羅各式各樣的消毒用品自救，當中有不少人嘗試自行調配消毒酒精，然而萬一用了錯誤材質的瓶子去裝酒精，瓶身隨時會釋出有毒物質污染酒精。

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責任編輯：羅嘉欣