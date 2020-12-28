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【明星扮靚】《今際之國》朝比奈彩人氣直升　自小玩田徑練出9頭身靚Body

娛樂 16:05 2020/12/28

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熱門 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 堅離地愛堅離地 全民造星III 兒童健康 烹飪教煮 自助餐優惠

《今際之國的有栖》中演跨性別人士水雞光的朝比奈彩，劇集播出後，其IG 追隨者大增。

Netflix日劇《今際之國的有栖》（Alice in Borderland）自從12月10日在全球190地方上架後，高据各地的排行榜，令Netflix火速宣布開拍第2季。劇中飾演跨性別人士水雞光的27歲女星朝比奈彩，9成出場時間以三點式水著亮相，還有以空手道大戰日本刀客的打鬥場面，令觀眾留下深刻印象。

這位9頭身美女的IG Followers在劇集播出後火速增加逾10萬，而從這位運動型美女的IG相片可知她本人素來愛做瑜伽及打拳來保持苗條。

朝比奈彩和土屋太鳳2018年曾合作拍劇。（取自IG）

朝比奈彩演水雞光搶鏡

將有份演出《今際之國的有栖》第2季的朝比奈彩，在劇中演的水雞光，原本是男性，還是父親所辦的武館唯一的繼承人，但他本身有性別認同問題，嚴父看到他愛化妝，難以接受，父子不和。

他最終離家出走，得悉母親患病後，他就以女兒身跟她見面，一心照料病母。

在「今際之國」的水雞光後跟村上虹郎飾演攻於心計的苣屋駿太郎聯成一綫，積極尋找返回現實世界的方法。

（取自IG）

劇集改編自麻生羽呂同名日本漫畫，朝比奈彩的造型，基本上忠於原著，都是雷鬼髮型加比堅尼，只是漫畫中她皮膚較黝黑，朝比奈彩膚色就白晢得多。

朝比奈彩來自日本兵庫縣，身高171cm和擁有均勻身材及超長美腿，獲稱為9頭身美女，2014年獲得《第3回DHC灰姑娘大獎賽》大獎，並成為雜誌《Ray》的專屬模特兒。

她演出經驗不多，但原來她跟《今際之國的有栖》的女主角土屋太鳳，早於2018年的青春勵志劇集《青春後空翻》中已齊齊演過啦啦隊員，所以今次再合作也老友鬼鬼。

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朝比奈彩熱愛運動

在《今際之國的有栖》朝比奈彩演懂空中道的水雞光，身手不凡，原來她讀書時是田徑部主力運動員，曾在100米短跑錄得12.8秒紀錄，又是跳遠高手，兩年前更愛上拳擊，也曾在日本的競技節目中大展身手。

今次製作人選她演水雞光，實在把她的身材優勢，和運動能力大大發揮，再加上角色有血有肉，難怪她人氣直升，大有機會成為動作女星。

朝比奈彩平日愛打拳keep fit。（取自IG）

朝比奈彩素來苗條，而從她的IG可見她熱愛做瑜伽、跑步、打拳，一有時間便會去做gym，而且特別重視核心訓練和拉筋，保持靚身體線條。

飲食方面，她就在運動前後吃黑朱古力補充糖份。

撰文 : TOPick柴犬出動

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