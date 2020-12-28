【真土豪】媽媽帶兒子即場「真金白銀」買樓　付8粒祖傳金銀元寶經紀唔敢收

▲ 湖南省一位媽媽帶兒子去買樓，竟拿出祖傳金銀元寶落訂！

現代人消費愈來愈少付現金，多用信用卡或電子支付，更何況買樓咁大筆數！不過，內地湖南省卻有一名年約60多歲媽媽帶兒子去買樓時，竟拿出「真金白銀」，猶如返回古代即場以8粒金銀元寶支付，嚇到地產經紀不敢收下。

據內地《齊魯晚報》報道，湖南省常德市一對母子於19日前往某售樓處睇樓，地產經紀介紹她參觀示範單位，雙方傾談一個多小時後，她便決定即場認購。

紅布內藏8粒金銀元寶

當媽媽簽下認購書後，經紀指要先落訂金2萬元人民幣（約2.4萬港元），兒子表示「沒有帶那麼多錢」，媽媽便秘密拿出一個膠袋，內有紅布包著一些東西。

今天過來就是要把家裏，由老一輩傳下來的金銀元寶，拿到市區換掉。

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媽媽打開紅布，竟內藏6粒金元寶及2粒銀元寶，準備用「真金白銀」買樓，令在場人士大開眼界，但地產經紀認為金銀元寶太特殊，不敢收下，建議她到金店先兌換。

6粒金元寶估值近12萬港元

據售樓處的工作人員透露，每粒元寶約重50克，單是6粒共約重300克的金元寶，按現時金價回收，總值超過10萬元人民幣（約11.8萬港元）。幾日後，該媽媽以「正常方式」支付了買樓錢，但未有透露是何種方式。

網民︰拿去拍賣會更值錢

事件引來內地網民熱烈討論，笑言該位媽媽「才是真正的土豪」、「可見婦人祖上是大戶人家，這玩意一般家庭都不會有」。網民好奇她的祖傳元寶是否夠換到一層樓，有人認為應該拿去拍賣會，「比在金店估價來得多」、「這應該當古董來賣了」！

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責任編輯︰林綺玲