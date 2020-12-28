【全民造星III】顧定軒獲鄧麗欣力讚　Zeno為Mischa三甲不入可惜：她寫下造星心路歷程

▲ ViuTV選秀節目《全民造星III》參賽者顧定軒（Zeno）表示不想再規限在只向一個領域發展。（陳家瑩 攝）

ViuTV選秀節目《全民造星III》於26日圓滿落幕，參賽者Ben，陳葦璇及Anson bean大熱殺入三甲，網絡熱度持續未減。《全民造星III》比賽以來先後有多名參賽者跑出，當中演員顧定軒雖然失落十強位置，但決賽晚就獲在《男排女將》的教練「家瑜」、評判之一的鄧麗欣點名稱讚前途無限！

顧定軒（Zeno）與《全民造星III》50強其餘參賽者均有到場支持好友，並上台跳出主題曲《前傳》，感動觀眾。

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▲ （陳家瑩 攝）

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Zeno接受TOPick專訪大讚十強表演出色，並替20強對手及好組員葉巧琳（Mischa）三甲不入感可惜：「Mischa在我心中是冠軍！她的第二個表演《浸浴》最感動，因為她不只把表演當自己的作品，也把我們在造星的心路歷程寫下，送給我們每一個人。」

他又大讚另一參賽者雲浩影（Cloud）聲線獨特有魅力，很期待她的發展路向。

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雖然Zeno未能躋身10強演出，但他亦謂未感難過：「知道他們經過了3星期的密集訓練才有今天的演出，真的很有心機。雖然很想成為其中一份子，但相信路仍有很長，我會再努力踏上不同的舞台。」

他又表示經過《全民造星III》的歷練，已不再懼怕於台上唱歌跳舞，不想再規限在只向一個領域發展，希望努力學習再晉升。

Zeno自《全民造星III》及《男排女將》播出後人氣高企，個人Instagram有近90K粉絲，他亦常與粉絲互動以答謝大家的支持。

決賽場外亦有支持者等候送禮，Zeno今次也由《男排女將》中的「顧定嬲」變身「顧定喊」，場面感動。

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記者：陳家瑩