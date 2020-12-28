投考輔警人數倍增中年人為主　難招募青年將加強接觸

▲ 梁世光（左三）表示，去年社會事件發生前後，投考輔警人數倍升。（陳靜儀攝）

反修例風波引發警民關係轉差，但去年度投考輔警人數比前年上升逾一倍，當中以中年人為主，投考者平均年齡約40歲，年紀最大更51歲。

​警方表示對於輔警投考人​數上升感振奮，認為反映工作受社會認同，更有投考人表明作為父母希望以身作則，「有責任守護呢個家」；惟承認受社會事件影響，招募年輕人較以往困難，未來會加強接觸年輕人。

輔警總警司梁世光表示，輔警隸屬於香港警務處支援部支援科，目前有約3,000名人手負責支援正規部隊，主要工作包括保護重要地點如警署及領事館等、為指揮及控制中心提供額外警力，執行日常巡邏工作、協助大型人群管理等，最近疫情下亦有協助執行599章工作。

去年度2234人投考 聘用223人

根據警方最新資料，投考輔警人數比前年升1倍，2019/20年度輔警投考人數達2,234，最終聘用223名輔警，創5年來新高；2020/21年度截至今年11月，投考人數已逾1,400人，暫已聘用逾180名輔警。

不過，投考人年齡方面明顯偏年長，對比去年6月發生社會事件前，30歲或以下佔87%、31歲至40歲佔10%、41歲至50歲佔3%；之後30歲或以下急跌至58%，但另2個年紀組別則有所上升，分別佔26%及15%。

目前主要投考人士以中年人為主，平均約40歲，年齡最大的投考者更達51歲，梁世光認為數字反映社會認同輔警工作，更有投考人表明作為父母希望以身作則，「有責任守護呢個家」。​

梁世光續指出，中年人人生閱歷豐富，有同理心，對人處事有經驗、技巧，有助處理警方日常面對的雜務，笑言「好適合處理家庭糾紛」。

但他承認，在社會事件後年輕人投考輔警意慾下降，​當中透過大學生計劃投考輔警的人數，更由以往平均每年有100至120人，跌至目前僅約30至40人，估計受​社會事件不同資訊影響有關。但他認為只屬暫時性，在社會氣氛漸漸緩和下「亦多番年輕人投考」，未來會透過不同渠道例如社交平台接觸更多年輕人。

對於​疫情下出現裁員潮，會否令更多待業人士投考輔警，梁世光不排除有關，但他強調輔警是「不一樣的兼職」，「如果只希望維持生計無法做長」，最重要是認同輔警使命，要有服務社會的心，最近亦開始放寬予家庭主婦、自由工作者加入。

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記者：蘇文軒