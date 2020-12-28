【投考輔警】痛心港衝突多　新紮師兄冀為社會出力

▲ 左起：Ken、Karen、Dickens。（陳靜儀攝）

輔警工作雖只屬兼職性質，​每年最少需當值208小時​。現年41歲的新紮輔警Ken上兩周剛畢業，將調派至沙田警區。正職是運動教練的Ken，於去年11月決定投考輔警，被問到為何會選在紛擾的時代加入警隊，他明言對本港出現連串衝突感痛心，令他更堅定意志，希望加入輔警為社會出一分力。

正職物業管理的輔警Dickens現年48歲，加入輔警已3年，育有兩子的他希望以身作則，為孩子作個好榜樣，在3年前決心減磅，克服體能挑戰成為輔警。對於社會事件不少年輕人被捕，身為家長的Dickens認為，不少年輕人因接收個別資訊而有不同的判斷，他自己則會教導子女要吸收不同資訊、作多方面思考。

從事市場策劃的輔警督察Karen現年33歲，在大學一年級透過大學生計劃加入輔警，至今已有13年。輔警工作陪她走過其人生3個重要階段：投身社會工作、結婚、生子，身兼多職的她表示，以往單身時仍可自己做好時間管理以騰出時間，有了家庭後則有幸獲家人支持，特別是丈夫體諒分擔照顧家人、兒子的家務，否則分身乏術。

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記者：蘇文軒