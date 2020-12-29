【人窮志不窮】父母離婚患癌爺爺獨力照顧　貧童靠日光做功課賺獎學金幫補家計

▲ 台灣一名11歲男童在父母離婚後，由患癌的爺爺獨力照顧他與兩名兄弟。

家庭環境迫使基層孩子長大，台灣一名11歲男童在父母離婚後，由患癌爺爺獨力照顧他與兩個兄弟。住屋因年久失修，室內光線昏暗，他平日靠日光做功課，為了減輕爺爺的負擔，同時幫補家計，他一直努力讀書賺取獎學金。

患癌爺爺獨力照顧孫兒

據「中國信託慈善基金會」的影片報道，11歲的小學男童阿龍（化名）憶述三年級時經常聽到父母在吵架，兩人最終離婚，他亦已兩年沒見媽媽。阿龍與哥哥、弟弟跟著爺爺和姑姑一起生活，住在台灣偏鄉地區，可是爺爺不幸患上口腔癌，開刀治療後，只能吃流質的食物，而姑姑則是身心障礙患者。

▲ 阿龍努力讀書賺取獎學金，希望減輕爺爺的負擔。（影片截圖）

爺爺除了照顧阿龍三兄弟外，還要照顧阿龍的姑姑，帶她看醫生，自己也要定時到醫院覆診。懂事的阿龍有感︰

阿公（爺爺）這樣其實蠻辛苦的……

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打散工爸爸不定時寄錢

一家五口靠阿龍的爸爸在外打散工，但爸爸不定時寄錢回家，他們並非每月都收到生活費。所幸，他們每月領取慈善團體提供的糧食，有即食麵、米粉、餅乾等，爺爺獲得糧食後，溫柔地對阿龍說「如果餓了，餅可以拿來吃。」

▲ 阿龍三兄弟都很懂事。（影片截圖）

因爺爺患上口腔癌，說話已不清晰。他表示三個孫兒都不錯，並讚賞阿龍聽話，他只盼望孫兒「乖乖的不要學壞就好了」。他每天騎電單車載阿龍上學和放學，只希望「別讓他感覺爸媽都不在身邊」。阿龍也知道爺爺很疼愛他們︰

他一直對我們好啊，阿公（爺爺）身體不舒服，還是會準時來載我們。

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考取獎學金減輕爺爺負擔

一家人現在靠善心人士提供住宿，棲身在一間用磚瓦搭建的小房子裡，但年久失修，屋內的光線不足，空氣亦不夠流通。他們去廁所或洗澡，需使用附近的公廁。「臺灣夢計畫」的義工指出，阿龍的住屋是兩個很暗的房間，連衣櫃都沒有，居住環境不理想。

阿龍的生活離不開一張小桌子，做功課、吃飯都在桌上。由於家裡光線不足，阿龍總是趁著天還亮時，趕緊做完功課。他會幫忙做家務，整理床鋪、洗晾衣服等，減輕爺爺的壓力。

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當阿龍知道有獎學金，就努力想賺取獎學金，他對自己的要求很高。阿龍表示︰

我想把成績考好，第一名才有獎學金可以拿，給阿公（爺爺）幫我們買東西，我現在賺到錢好像只有這個（獎學金）。

孫兒把錢給爺爺，令他感覺不好意思，因為要讓孩子們煩惱家裡沒錢。阿龍希望將來當警察，能有穩定的薪水給爺爺，可以「換我們照顧他」。

▲ 阿龍希望將來當警察，能有穩定的薪水給爺爺。（影片截圖）

阿龍現在透過中國信託慈善基金會發起的「點燃生命之火」愛心募款運動，得到穩定的照顧，他日前更收到這學期的獎學金。另外，有熱心人士捐贈新的書枱、床墊，改善阿龍的學習和生活環境。「點燃生命之火」幫助更多像阿龍一樣的基層孩子，讓他們下課後有社區義工陪伴，減輕弱勢家庭的負擔。

影片獲「中國信託慈善基金會」授權轉載

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責任編輯︰駱秀玲