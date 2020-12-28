【新冠肺炎】聯合醫院爆疫病房7旬患嫗離世　另一歌舞群組73歲患翁亦不治

▲ （經濟日報資料圖片）

本港今日再有2名新冠肺炎患者離世，涉及聯合醫院一名第8540宗確診的74歲末期病患嫗，12月16日入院，延至今日不治；另一名第5840宗確診的明愛醫院73歲男病人，上月24日確診入院，同樣今日凌晨不治。本港累計已有139宗死亡個案。

醫管局公布再有2名確診離世，包括聯合醫院一名有末期病患的74歲女病人（個案編號：8540），於12月16日晚上因氣促，入院接受治療，屬聯合醫院2D病房群組，由於病人情況持續惡化，延至今日凌晨1時19分離世。

另一名有長期病患的73歲男病人（個案編號﹕5840），居長沙灣李鄭屋邨孝廉樓，曾訪旺角金雞廣場金儷星，於11月24日因確診感染入住明愛醫院，屬歌舞群組相關個案；由於病人情況持續惡化，延至今日凌晨2時38分離世。院方對病人離世感到難過，會為家屬提供適切協助。

本港累計已有139宗死亡個案，當中有135名病人留醫公立醫院期間離世。

【TOPick 6 周年】壓軸大獎送6部iPhone12(128GB)：https://bit.ly/36yXkmI

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：陳正怡