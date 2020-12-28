【誤吞異物】1歲B女狂喊咳出血絲　揭誤吞Peppa Pig裝飾卡食道

▲ B女誤吞裝飾後不斷哭鬧，更咳出血絲。

年幼孩子經常把玩具塞入口，家長一不注意，小朋友隨時有誤吞異物的危機。湖南長沙有一名1歲女童近日不停哭鬧，父母帶她去醫院檢查，才發現女童體內竟卡住一隻「Peppa Pig」裝飾品。

事發於12月24日，長沙1歲女童悅悅（化名）起床後一直哭鬧不止，父母怎樣也找不出原因，其後見孩子咳嗽咳出血絲，擔心孩子身體出現問題，於是把她送往醫院檢查。

▲ 女童誤吞的裝飾，卡在食道中。（網上圖片）

誤吞Peppa Pig裝飾

經過電腦斷層掃瞄，發現女童的食道中下段有異物堵住，在緊急手術下，成功把東西取出來，原來導致女童不適的元兇竟是Peppa Pig裝飾品。爸爸表示，這隻Peppa Pig是鞋子上的裝飾品，女兒覺得好玩就把它拆下來，原本只是拿在手上玩，沒想到她趁著大人不注意，竟把裝飾吞下肚。

醫生提醒，異物卡在喉嚨會引發吞嚥、呼吸困難，強調家長應隨時注意年幼孩子的情況，若不及時處理，隨時造成其他器官的感染，出現食管膿腫、穿孔症狀，嚴重則會引發大出血、術後感染、休克等風險。

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6大高危物品

台灣兒科專科醫生歐淑娟過往曾於在facebook專頁「兒科女醫艾蜜莉-歐淑娟醫師 」發帖文，列出6樣小朋友容易誤吞的物品，提醒家長留意，最好家中的小東西不要放在幼童身高可及的範圍內。

1 餐桌上的桌巾︰餐巾被孩子好奇無意識往下一拉，把桌上的熱湯拉下打翻在身上造成大面積燙傷。

2 放在浴室地板上清潔劑︰清潔劑可能被孩子打開來往口中倒，造成口腔黏膜受損之外，食道腐蝕穿孔。

3 巴克球︰巴克球是一些附有磁性的小鋼球，可以變出不同的形狀，是近年流行的益智玩具，孩子玩到塞進嘴裡吃下肚造成十二指腸穿孔。

4 感冒糖漿︰藥水甜甜的好好喝，孩子可能會自行打開雪櫃偷飲。

5 彈珠、積木、玩具小汽車零件︰有小朋友將它們塞入鼻孔裡、耳朵中，孩子因為疼痛害怕、哇哇大哭才被大人發現送醫。

6 堅果︰堅果好吃富營養，孩子邊吃邊玩不小心嗆入氣管，沒人注意到。曾有小朋友直到3個月後咳嗽不癒，才在住院時的電腦斷層掃描中檢查出來，為了取出罪魁禍首，孩子必須接受全身麻醉入手術室用內視鏡取出異物。

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責任編輯：王明芳