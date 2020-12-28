教師林麗棠校內墮樓亡死因研訊　胞妹指時任校長曾稱「學識點令我唔鍾意嘅老師走」

▲ 死者胞妹林麗珠今到死因裁判法院作供。（陳國峰攝）

東華三院李東海小學女教師林麗棠去年3月在校內墮樓身亡，死因裁判法庭今（28日）展開研訊，死者胞妹出庭供稱，她從死者口中得悉，時任校長羅婉儀初到校時曾稱，在之前任職的學校「學識點樣令佢唔鍾意嘅老師走」，死者得知後覺得緊張及驚恐。胞妹又指死者與羅關係一直不佳，死前曾因澳門交流團活動安排不佳而校長追究，校長要求死者自動辭職，否則會解僱她，並要求死者交報告書，但校長多次不接納內容，認為未能顯示其承擔。

死者林麗棠，事發時為東華三院李東海小學女教師，於2019年3月6日墮樓身亡。

死因裁判法庭今展開研訊，死者胞妹林麗珠供稱，死者生前於東華三院李東海小學已任教超過20年，因患有抑鬱症而不時覆診，校方知道並一直予以支持，胞妹形容死者與時任校長羅婉儀關係「由頭至尾都唔好」。

胞妹供稱得知羅於2014年轉到該校，初到校時曾稱「喺舊校學識點樣令佢唔鍾意嘅老師走」，死者聽到後覺得緊張及驚恐。胞妹又指羅後來更不喜歡另一位老師，故沒有特別事發生，但當該老師辭職後，死者與羅的關係變得更緊張。

死者胞妹稱，及至2019年2月26日，即死者死前約一周，死者因喉嚨發炎而請病假，羅曾指責死者沒有向校方報告一個澳門交流團活動，更指死者私下帶學生出境，羅要求死者自動辭職，否則會解僱她，胞妹指死者感到驚慌，乘車時「喊得好犀利」，還於病假期間寫「所謂報告」，但多次交予羅都不獲接納，羅指報告未能顯示其承擔。

▲ 時任校長羅婉儀今亦出庭應訊。(陳國峰攝)

死者胞妹續指，死者及後於病假期間回校處理書簿津貼事宜，然後死者「俾校長捉咗入校長室，困咗佢（死者）3小時去討論報告」；死者死前1天，曾到東華三院報告事件，當時獲周主任接見，死者事後向胞妹形容結果「都係咁啦」，雖然東華三院回覆指會跟進，但死者稱期望不大。

死者胞妹指，事發當天早上，死者出門上班後，曾在家人的whatsapp群組中表示「唔想再見到校長醜陋嘅面孔」，死者胞弟回覆「唔好亂嚟，同我傾下先」，胞妹不斷致電死者，但無法接通，之後她嘗試聯絡其他老師，但最終僅收到校務處通知，指死者在校內從高處墮下。

死者胞妹續指，死者5年前曾因校內一件「不愉快事件」而患上抑鬱症。胞妹憶述死者當時因為一名作為體育代表隊的男生態度囂張，死者斥責該男生，但男生反稱「我係咁㗎喇，你唔鍾意就剪爛件體育衫」，更遞上剪刀予死者，死者便剪了體育衫一下，事後兩人和解，但死者開始尋求精神科治療。死者胞妹又指，羅校長入職後，死者病情變差。

【TOPick 6 周年】壓軸大獎送6部iPhone12(128GB)：https://bit.ly/36yXkmI

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：林欣樂