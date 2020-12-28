8.31銅鑼灣暴動案6人脫罪　1人罪成候判

去年8.31有人發起於港島多處遊行及集會，7名男女被指當晚在銅鑼灣及灣仔一帶參與暴動，經審訊後，其中24歲運輸工人今（28日）於區域法院被裁定暴動及無牌管有無線電通訊器具共2罪成，還押至2021年1月18日判刑，法官指他逃走被截時，有人用雨傘襲警以助其逃走，認為他與襲警人士夥同犯案，早前一同參與暴動及後逃跑；其餘6人則被裁定暴動罪名不成立。

被告依次為陳佐豪（24歲；運輸工人）、金君卿（33歲；商人）、劉宇軒（22歲；學生）、郭美均（20歲；學生）、許智鋭（21歲；學生）、陳子揚（39歲；裝修工人）、鄒咏霖（23歲），同被控1項暴動罪。

控罪指，7人於2019年8月31日在銅鑼灣記利佐治街連同其他人參與暴動。首被告另被控同日在百德新街無牌管有1部無線電通訊器。

法官今裁決時提及控方案情指，案發當晚，銅鑼灣記利佐治街1號一帶發生暴動，約300名穿黑衣及攜有裝備的人士聚集，在軒尼詩道崇光百貨外與警方對峙，有人縱火及向警方投擲汽油彈，亦有人用鐳射筆照向警方，警方後於軒尼詩道推進，及至記利佐治街及百德新街附近拘捕7名涉案被告。

法官續指，控方沒有各被告在現場作出破壞社會安寧行為的直接證據，但依賴一系列環境證據，包括各被告被捕位置接近暴動現場，各被告的衣著打扮與參與暴動人士一致，及除了鄒以外，其餘被告均曾逃避警方。

法官裁定當晚8時許至9時06分在銅鑼灣記利佐治街1號一帶的確發生了暴動，惟法官指出，雖然金、劉及許的衣着與參與暴動人士相似，被捕地點及時間亦與暴動現場相近，惟就著逃跑這方面，金曾經跑向警方方向，劉則疑似逃離現場後卻又折返，而許雖然被推進中的警員拘捕，但卻沒有證據顯示許曾在逃跑的人群中出現。

法官續指，現場片段拍攝到郭曾朝警方推進方向跑，及後轉入百德新街時被截及拘捕，但從郭的逃跑方向、衣着及裝備等，雖然類與暴動人士相似，但綜合所有證供，實難以確定她曾參與暴動；陳子揚及鄒的裝束與參與暴動人士並不相似，而且兩人約於9時25分被捕，與暴動發生時間有一段頗長的時差。

基於以上種種，法官裁定除首被告陳佐豪以外，其餘各被告均罪名不成立。

惟就著首被告陳佐豪，法官指，當首被告被警員發現時，首被告正與其他人跑下珠城大廈的電梯，但首被告其後仍被截停，而現場1名不知名人士則用長傘攻擊警員，試圖協助首被告逃跑。法官認為兩人是夥同行事，即曾一同參與暴動並逃避追捕。

法官又指，雖然辯方稱首被告到場擔任急救員，但首被告背囊內無其他急救裝備，只有少量繃帶，雖然辯方證人供稱首被告曾向他指需要人手幫忙當急救員，但辯方證人無法確認首被告是否急救員，首被告攜有對講機，這亦有助他在暴動現場聯繫和溝通。

法官基於首被告當時身處位置、身上裝備、逃走行為及其夥伴攻擊警方的情況，裁定首被告暴動罪成。

另外，法官又接納控方專家證供，同意首被告攜有的對講機可輸出及接收的範圍，達到須申請牌照的範圍，而對講機並無領取牌照，雖然辯方指專家無做過「無線」的測試，惟控方專家證供指出，涉案對講機只要駁回天線，即可用作無線通訊。法官遂裁定首被告無牌管有無線電通訊器具罪成。

法官將判刑押後2021年1月18日，以待索取其背景報告，他須還押候判。

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記者：王仁昌