【管理自己】未管理好自己就去管理別人 鄭丹瑞：注定失敗收場

▲ 鄭丹瑞認為，未管理好自己就去管理別人，注定失敗收場。

不是太多人知道我當年剛出道時，曾與圈中朋友開過一間眼鏡店，結果被執達吏封舖收場的慘痛故事，我自己也企圖想抹去這一段不光彩、不愉快的過去。但一位前輩當年對我打算開眼鏡店一事的預言和教誨，卻是至今未忘。

前輩知道我有做老闆的想法後，溫馨提示：「力不到不為財，開舖頭做生意，最重要嘅唔係資金、唔係人脈，係你識唔識管理好自己？如果連自己都管理唔好，我認為你未係做老闆嘅時候。」

當時年少氣盛，前輩的提示如耳邊風，就算聽進了，也不明白他的意思，心想：「我係老闆，我請人番嚟，俾足人工佢，佢交足功課，咁我咪就已經係一個好好嘅管理層囉？﹗點解需要管理自己呢？」不到一年時間，眼鏡店正正因為管理不善，倒閉收場，成為當時行家的一個笑柄。

我為自己這次生意失敗找來諸多藉口：員工工作能力太差、股東不合作、舖位選在人流稀疏的地區等，「都係人哋錯，咁你自己呢？」前輩為我作事後檢討：「你自己都未有做生意嘅心理準備，求其是但咁將所有舖頭嘅事，交託晒俾幾個你開舖頭前完全唔識嘅人，以為繑埋對手就可以賺到盤滿缽滿，其實只係你一廂情願嘅幻想。」

深刻的教訓，除了來自金錢上的損失，還有前輩的金石良言。從此深信：未管理好自己，就去管理別人，注定失敗收場。

同場加映鄭丹瑞分享辭職經驗:

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