【新冠肺炎】港大研系統性方法監測污水　檢出病毒上升與第四波爆發吻合

▲ 港大研究發現污水中檢出病毒的整體上升趨勢，與11月中旬以來的第四波疫症爆發非常吻合。（港大提供）

彩雲邨豐澤樓連續有4個污水樣本驗出新型冠狀病毒，港大一項研究在本港社區範圍監控新冠病毒傳播的系統性方法，以污水監測為社區公共衛生防控監測提供輔助方法的可行性，發現污水中檢出病毒的整體上升趨勢，與11月中旬以來的第四波疫症爆發非常吻合。

港大土木工程系張彤教授帶領的跨學科團隊，成員包括港大公共䘙生學院教授潘烈文、裴偉士、梁卓偉及黃世萬，項目獲得食䘙局及環境局資助支持，在今年10月啟動，為期一年，至今已在不同地區的污水收集系統中採集了超過300個生活污水樣本進行新冠病毒核酸檢測。

研究團隊從測試數據中發現，污水中檢出病毒的整體上升趨勢與11月中旬以來的第四波疫症爆發非常吻合。由此推斷，污水中的病毒檢出情況可反映社區中的總體病毒存在水平，作為醫學檢測以外的補充信息，為社區疫情提供預警訊號；追蹤社區疫情發展，在疫症流行期間，不同區域的污水中病毒檢出情况的變化，可用作評估疫情在社區的傳播趨勢；輔助監察小區疫情。

在收集到更全面的數據後，研究團隊會進一步確定最適合的污水採樣時間、範圍及數量，以及綜合其他臨床和流行病學的資料，研發一套針對新冠病毒傳播的預警、追蹤以至評估方法和跟進步驟，作為社區抗疫決策的輔助工具。

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責任編輯：蘇文軒