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曾鈺成：香港有女士做特首就安樂　林鄭是否連任言之尚早

政治 15:55 2020/12/28

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曾鈺成稱，「安」是市民在2020年最期望得到的。（民建聯供圖）

民建聯年度漢字由「安」字當選，前立法會主席曾鈺成釋義時稱，「安」字代表家裡有女性就安樂，他又趁機大讚，「香港有女士做特首就安樂」。

不過，活動完結後，當記者問及，是否看好行政長官林鄭月娥連任時，他則稱，言之尚早，又話：「我相信你現在問林太本人，恐怕她也答不了你。」至於他自己，他則稱，已經過了最適合參選的日子，形容自己目前只是退休人士。

他又稱，不想猜測選舉委員會組成是否有變，認為中央從來都關注特首人選是否可靠，及是否屬於「愛國者」。曾鈺成呼籲，民主派不要火上加油，不斷擴大負面因素，讓中央更加擔心，認為有必要收緊管控，「對大家都沒有好處。」

民建聯今日宣布2020年年度漢字評選結果，「安」字以5710票勝出，揭曉結果的曾鈺成即席揮毫，又解釋稱，「安」是代表市民在2020年最期望得到的，未必代表香港實際情形。

他續指，「安」字部首是「宀」，很多字與家庭有關，即是家裡有女性，就安樂、安全、安定，他笑指，香港也一樣，有女士做特首就安樂，抗疫有女局長，亦希望能帶來平安、安全。

他表示，林鄭和食衛局局長陳肇始曾承認，港府抗疫工作有很多改進空間，惟疫情前所未見，很多地方都十分吃力，他認為，與很多地方比較，香港已算是比較有效。至於是否需要問責下台，曾鈺成直言，陣前易帥未必最好。

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撰文 : 傅流螢

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